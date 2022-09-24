Беженцы из Луганска проголосовали на референдуме и рассказали о жизни в Челябинске

25 сентября 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Семья с 2014 года живет в Челябинске Фото: Павел Сидоров © URA.RU Беженцы из Луганска, Дмитрий Архангельский с супругой, приехавшие в Челябинск в 2014 году, приняли участие в референдуме за присоединение Донбасса к России. Они голосовали как жители освобожденных территорий, которые имеют гражданство Украины и России, и рассказали URA.RU о своей жизни в Челябинске. «Война такая штука, что….А у нас дети, на тот момент младшей еще двух лет не было, а старшая едва начальную школу закончила. Надеялись, конечно, что все это закончится намного быстрее», — рассказал URA.RU мужчина. В Челябинск семья приехала к дяде-военному, который остался после службы в России. Они оказались одними из первых, кто решился на переезд. Получили гражданство, устроили детей в образовательные учреждения и нашли работу. В Челябинске живут порядка 500 беженцев из освобожденных территорий. В регионе с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие этому процессу в рамках своих полномочий.

Беженцы из Луганска, Дмитрий Архангельский с супругой, приехавшие в Челябинск в 2014 году, приняли участие в референдуме за присоединение Донбасса к России. Они голосовали как жители освобожденных территорий, которые имеют гражданство Украины и России, и рассказали URA.RU о своей жизни в Челябинске. «Война такая штука, что….А у нас дети, на тот момент младшей еще двух лет не было, а старшая едва начальную школу закончила. Надеялись, конечно, что все это закончится намного быстрее», — рассказал URA.RU мужчина. В Челябинск семья приехала к дяде-военному, который остался после службы в России. Они оказались одними из первых, кто решился на переезд. Получили гражданство, устроили детей в образовательные учреждения и нашли работу. В Челябинске живут порядка 500 беженцев из освобожденных территорий. В регионе с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие этому процессу в рамках своих полномочий.