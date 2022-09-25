25 сентября 2022
24 сентября 2022

Смертельное ДТП с участием фур на М5 в Челябинской области произошло из-за дождя

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
На трассе столкнулись четыре фуры Фото:

ДТП на трассе М5 под Юрюзанью (Челябинская область), где столкнулись четыре фуры, водитель одной из которых погиб, произошло в условиях дождя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре УГИБДД по региону.

«В 20:50 на 1652 км а/д Москва-Челябинск водитель 1980 года рождения управляя грузовым автомобилем „Ман“, по предварительным данным, двигаясь на спуск в условиях дождя, не справился с управлением и допустил занос прицепа на полосу встречного движения. В результате прицеп столкнулся со встречным Volvo, за рулем которого был водитель 1975 года рождения», — рассказали в ГИБДД.

После столкновения Volvo сталкивается с двигавшимся попутно таким же автомобилем, а тот — с третьим автомобилем Volvo, также ехавшим попутно. Водитель одного из большегрузов погиб.

На место происшествия направлены дополнительные экипажи ДПС, а также организован объезд. По словам очевидцев, объезжать нужно через деревню Первуха.

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ДТП на трассе М5 под Юрюзанью (Челябинская область), где столкнулись четыре фуры, водитель одной из которых погиб, произошло в условиях дождя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре УГИБДД по региону. «В 20:50 на 1652 км а/д Москва-Челябинск водитель 1980 года рождения управляя грузовым автомобилем „Ман“, по предварительным данным, двигаясь на спуск в условиях дождя, не справился с управлением и допустил занос прицепа на полосу встречного движения. В результате прицеп столкнулся со встречным Volvo, за рулем которого был водитель 1975 года рождения», — рассказали в ГИБДД. После столкновения Volvo сталкивается с двигавшимся попутно таким же автомобилем, а тот — с третьим автомобилем Volvo, также ехавшим попутно. Водитель одного из большегрузов погиб. На место происшествия направлены дополнительные экипажи ДПС, а также организован объезд. По словам очевидцев, объезжать нужно через деревню Первуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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