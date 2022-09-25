Смертельное ДТП с участием фур на М5 в Челябинской области произошло из-за дождя

26 сентября 2022 в 08:06 Размер текста - 17 +

На трассе столкнулись четыре фуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ДТП на трассе М5 под Юрюзанью (Челябинская область), где столкнулись четыре фуры, водитель одной из которых погиб, произошло в условиях дождя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре УГИБДД по региону. «В 20:50 на 1652 км а/д Москва-Челябинск водитель 1980 года рождения управляя грузовым автомобилем „Ман“, по предварительным данным, двигаясь на спуск в условиях дождя, не справился с управлением и допустил занос прицепа на полосу встречного движения. В результате прицеп столкнулся со встречным Volvo, за рулем которого был водитель 1975 года рождения», — рассказали в ГИБДД. После столкновения Volvo сталкивается с двигавшимся попутно таким же автомобилем, а тот — с третьим автомобилем Volvo, также ехавшим попутно. Водитель одного из большегрузов погиб. На место происшествия направлены дополнительные экипажи ДПС, а также организован объезд. По словам очевидцев, объезжать нужно через деревню Первуха.

ДТП на трассе М5 под Юрюзанью (Челябинская область), где столкнулись четыре фуры, водитель одной из которых погиб, произошло в условиях дождя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре УГИБДД по региону. «В 20:50 на 1652 км а/д Москва-Челябинск водитель 1980 года рождения управляя грузовым автомобилем „Ман“, по предварительным данным, двигаясь на спуск в условиях дождя, не справился с управлением и допустил занос прицепа на полосу встречного движения. В результате прицеп столкнулся со встречным Volvo, за рулем которого был водитель 1975 года рождения», — рассказали в ГИБДД. После столкновения Volvo сталкивается с двигавшимся попутно таким же автомобилем, а тот — с третьим автомобилем Volvo, также ехавшим попутно. Водитель одного из большегрузов погиб. На место происшествия направлены дополнительные экипажи ДПС, а также организован объезд. По словам очевидцев, объезжать нужно через деревню Первуха.