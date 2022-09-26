Глава Минздрава РФ взял под контроль оказание помощи пострадавшим при стрельбе в Ижевске

26 сентября 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Оказание помощи пострадавшим при стрельбе в Ижевске на контроле у главы Минздрава, заявил помощник министра Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба Помощь пострадавшим детям при стрельбе в школе Ижевска на личный контроль возьмет министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. «Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко», — цитирует Кузнецова РИА «Новости». Помощник министра добавил, что медицинскую помощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи. Помимо этого, развернуты телемедицинские консультации. При стрельбе в школе двое детей 7 лет получили ранения в живот и грудную клетку. У двоих учеников 10 и 16 лет ранение голени и сквозное ранение грудной клетки соответственно. Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 в городе Ижевске в Ижевской области. По данным МВД, в результате стрельбы погибли десять человек, пять из них — дети. 20 человек пострадали. На место выехал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сообщил, что на месте работают все спецслужбы.

Помощь пострадавшим детям при стрельбе в школе Ижевска на личный контроль возьмет министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. «Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко», — цитирует Кузнецова РИА «Новости». Помощник министра добавил, что медицинскую помощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи. Помимо этого, развернуты телемедицинские консультации. При стрельбе в школе двое детей 7 лет получили ранения в живот и грудную клетку. У двоих учеников 10 и 16 лет ранение голени и сквозное ранение грудной клетки соответственно. Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе №88 в городе Ижевске в Ижевской области. По данным МВД, в результате стрельбы погибли десять человек, пять из них — дети. 20 человек пострадали. На место выехал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сообщил, что на месте работают все спецслужбы.