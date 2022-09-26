В ХМАО бесплатно раздают медикаменты мобилизованным

27 сентября 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Девушка из ХМАО раздает мобилизованным медикаменты Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дарья из Нижневартовска (ХМАО) решила раздать медикаменты и тактическую одежду для тех мобилизованных, кто не успел купить перед отправкой. Пост появился в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». «Для тех, кто уезжает на Украину: собрали немного поддержки в виде медикаментов, термической и тактической одежды, жгуты! Пишите в личку, приезжайте, выдам лично в руки!», — написали Дарья в группе «Типичный Нижневартовск». Как рассказала корреспонденту URA.RU Дарья, она хотела помочь собраться близкому человеку, но не успела, он уже уехал. За день она получила более четырехсот сообщений. Ранее URA.RU рассказывало, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичной военной мобилизации. Глава государства уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля идет специальная военная спецоперация на территории Украины. Ее основная цель- защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Дарья из Нижневартовска (ХМАО) решила раздать медикаменты и тактическую одежду для тех мобилизованных, кто не успел купить перед отправкой. Пост появился в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». «Для тех, кто уезжает на Украину: собрали немного поддержки в виде медикаментов, термической и тактической одежды, жгуты! Пишите в личку, приезжайте, выдам лично в руки!», — написали Дарья в группе «Типичный Нижневартовск». Как рассказала корреспонденту URA.RU Дарья, она хотела помочь собраться близкому человеку, но не успела, он уже уехал. За день она получила более четырехсот сообщений. Ранее URA.RU рассказывало, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичной военной мобилизации. Глава государства уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля идет специальная военная спецоперация на территории Украины. Ее основная цель- защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.