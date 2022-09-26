В Донбассе стартует заключительный день референдума

27 сентября 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

27 сентября избирательные участки откроются в 8.00 (мск), там смогут проголосовать те, кто не успел это сделать Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стартует 27 сентября. Он пройдет на избирательных участках, которые откроются в 8.00 (мск), там смогут проголосовать те, кто не успел принять участие в голосовании. «Во вторник референдум пройдет на участках. Здесь смогут проголосовать те, кто не успел или не смог это сделать на придомовых территориях. Открыты они будут с 8.00 до 16.00 (совпадает с мск). Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пообещали максимально усилить меры безопасности», — пишет РИА «Новости». Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин рассказал «Известиям», что в настоящее время нижняя палата парламента, как и Совет Федерации уже готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он допустил, что вопрос о вхождении новых территорий станет основным на повестке дня. «Референдум заканчивается завтра. Если [люди скажут] „нет“, значит, они не будут в составе России, если „да“, значит, очевидно, они будут приняты в РФ. На мой взгляд, если референдумы будут положительными, скорее всего, это произойдет уже на этой неделе», — отметил политик. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся — явка составила более 50% граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стартует 27 сентября. Он пройдет на избирательных участках, которые откроются в 8.00 (мск), там смогут проголосовать те, кто не успел принять участие в голосовании. «Во вторник референдум пройдет на участках. Здесь смогут проголосовать те, кто не успел или не смог это сделать на придомовых территориях. Открыты они будут с 8.00 до 16.00 (совпадает с мск). Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пообещали максимально усилить меры безопасности», — пишет РИА «Новости». Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин рассказал «Известиям», что в настоящее время нижняя палата парламента, как и Совет Федерации уже готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он допустил, что вопрос о вхождении новых территорий станет основным на повестке дня. «Референдум заканчивается завтра. Если [люди скажут] „нет“, значит, они не будут в составе России, если „да“, значит, очевидно, они будут приняты в РФ. На мой взгляд, если референдумы будут положительными, скорее всего, это произойдет уже на этой неделе», — отметил политик. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся — явка составила более 50% граждан.