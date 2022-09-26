26 сентября 2022

Губернатор Текслер встретился с президентом в Ашхабаде

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Ашхабаде встретился с президентом Туркменистана
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер назвал взаимодействие с республикой продуктивным Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Ашхабаде встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухаме‌довым. Они обсудили экономику и культуру, рассказали в пресс-службе главы региона.

«У Туркменистана есть конкурентные преимущества. Восточная часть транспортного коридора „Север-Юг“ проходит через Туркменистан, а Челябинская область в свою очередь находится на границе с Казахстаном. Этот коридор очень удобен для того, чтобы в целом в восточную часть нашей страны доставлять товары из Индии и Китая через Иран и Туркменистан, для наших производителей это прямой логистический путь на рынки Центральной Азии», — рассказал Алексей Текслер.

Также Текслер отметил, что в Ашхабаде с успехом прошли гастроли Государственного ансамбля танца «Урал». Отдельно губернатор поблагодарил Сердара Бердымухамедова за внимание к развитию русского языка в республике. Челябинская делегация в рамках визита передала в дар школьным библиотекам Туркменистана более тысячи книг на русском языке.

Алексей Текслер (справа) и Сердар Бердымухамедов (слева) обсудили различные вопросы

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Ашхабаде встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухаме‌довым. Они обсудили экономику и культуру, рассказали в пресс-службе главы региона. «У Туркменистана есть конкурентные преимущества. Восточная часть транспортного коридора „Север-Юг“ проходит через Туркменистан, а Челябинская область в свою очередь находится на границе с Казахстаном. Этот коридор очень удобен для того, чтобы в целом в восточную часть нашей страны доставлять товары из Индии и Китая через Иран и Туркменистан, для наших производителей это прямой логистический путь на рынки Центральной Азии», — рассказал Алексей Текслер. Также Текслер отметил, что в Ашхабаде с успехом прошли гастроли Государственного ансамбля танца «Урал». Отдельно губернатор поблагодарил Сердара Бердымухамедова за внимание к развитию русского языка в республике. Челябинская делегация в рамках визита передала в дар школьным библиотекам Туркменистана более тысячи книг на русском языке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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