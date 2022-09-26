Свердловский омбудсмен объяснила причины ошибочной мобилизации

Омбудсмен Мерзлякова: ошибочная мобилизация свердловчан возможна из-за редких обращений в военкомат

27 сентября 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Те, кто мобилизован по ошибке, мог вовремя не сообщить о своих проблемах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Свердловчане, имеющие проблемы со здоровьем, могут получать повестки о мобилизации, потому что вовремя не уведомляют военкомат о появившихся заболеваниях, которых не было во время последнего медосмотра. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Достаточно много людей — и сравнительно молодых, и уже возрастных — которые не ходили в военкоматы несколько лет, не говорили о каких-то новых составляющих в их биографии, в их здоровье», — цитирует Мерзлякову департамент информационной политики региона. Она отметила, что при появлении серьезных проблем со здоровьем человек не будет мобилизован. Также Мерзлякова рассказала, что занялась проблемами мобилизованных. Она посещает военкоматы и держит на контроле проблемы запасников. Мобилизация в России была объявлена 21 сентября во время обращения президента РФ Владимира Путина. Было объявлено, что набрать требуется 300 тысяч человек для участия в спецоперации на Украине. Решение о демилитаризации и денацификации Украины было принято после усиления восьмилетних обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР.

Свердловчане, имеющие проблемы со здоровьем, могут получать повестки о мобилизации, потому что вовремя не уведомляют военкомат о появившихся заболеваниях, которых не было во время последнего медосмотра. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Достаточно много людей — и сравнительно молодых, и уже возрастных — которые не ходили в военкоматы несколько лет, не говорили о каких-то новых составляющих в их биографии, в их здоровье», — цитирует Мерзлякову департамент информационной политики региона. Она отметила, что при появлении серьезных проблем со здоровьем человек не будет мобилизован. Также Мерзлякова рассказала, что занялась проблемами мобилизованных. Она посещает военкоматы и держит на контроле проблемы запасников. Мобилизация в России была объявлена 21 сентября во время обращения президента РФ Владимира Путина. Было объявлено, что набрать требуется 300 тысяч человек для участия в спецоперации на Украине. Решение о демилитаризации и денацификации Украины было принято после усиления восьмилетних обстрелов ВСУ жителей ДНР и ЛНР.