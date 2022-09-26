Свердловский омбудсмен занялась проблемами мобилизованных бойцов

27 сентября 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова готова рассматривать спорные случаи в свердловских военкоматах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова занялась проблемами жителей региона, которых мобилизовали для участия в спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Наш коллектив и я сама лично держим на контроле каждое обращение. Мы стараемся не допускать нарушений прав человека, прав мобилизуемых. Разбираемся в каждом конкретном случае. Военные комиссары со мной работают напрямую, мы отрабатываем с ними конкретные случаи, и они нас слушают», — цитирует ДИП Мерзлякову. Она отметила, что если у человека наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, то его не станут мобилизовать, а отправят на обследование врачам, которые оценят состояние бойца. Мерзлякова пообещала, что попробует разобраться в спорных ситуациях для сохранения прав мобилизованных. Она каждый день приезжает в военкоматы области. Частичная мобилизация в России начата указом президента РФ Владимиром Путиным для призыва 300 тысяч бойцов, которые впоследствии отправятся в зону спецоперации на Украине. Денацификация и демилитаризация Украины начата после усиления обстрелов ВСУ территорий ДНР и ЛНР. Это необходимо для сохранения жизней местных жителей, отмечал Путин.

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова занялась проблемами жителей региона, которых мобилизовали для участия в спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Наш коллектив и я сама лично держим на контроле каждое обращение. Мы стараемся не допускать нарушений прав человека, прав мобилизуемых. Разбираемся в каждом конкретном случае. Военные комиссары со мной работают напрямую, мы отрабатываем с ними конкретные случаи, и они нас слушают», — цитирует ДИП Мерзлякову. Она отметила, что если у человека наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, то его не станут мобилизовать, а отправят на обследование врачам, которые оценят состояние бойца. Мерзлякова пообещала, что попробует разобраться в спорных ситуациях для сохранения прав мобилизованных. Она каждый день приезжает в военкоматы области. Частичная мобилизация в России начата указом президента РФ Владимиром Путиным для призыва 300 тысяч бойцов, которые впоследствии отправятся в зону спецоперации на Украине. Денацификация и демилитаризация Украины начата после усиления обстрелов ВСУ территорий ДНР и ЛНР. Это необходимо для сохранения жизней местных жителей, отмечал Путин.