Чаще всего летучих мышей можно встретить в пещерах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Магнитогорска Челябинской области рассказали, что двое суток ждали, пока с москитной сетки их окна улетит летучая мышь. Они спросили советы в соцсетях, чем кормить животное и что с ней теперь делать.

«К нам на окно прилетела летучая мышь два дня назад. Мы думали, улетит сама, но увы. Потом подумали, что она умерла, сняли москитку, но она живая!», — написала участница сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Елена О.

Автор сообщения заранее извинилась за странный пост, но объяснила это недоумением. Никто из ее окружения не знает, что теперь делать.

«Обещают минус на улице, и подумали, что без движения она точно замерзнет, сняли ее и посадили в коробку, налили воды. Но теперь что с ней делать, чем кормить, куда отнести? Как-то жалко стало, а спросить не у кого», — добавила автор поста Ольга.

В комментариях участники сообщества предложили автору унести животное в безопасное прохладное место, например, на чердак или в сарай. Другие подсказали адреса зоокружков. Были советы сделать жаркое с картошкой и луком, однако многие вспомнили, что похожим образом началась пандемия коронавируса.

«Если мышка в спячку впала, поместите ее в темное теплое место, например в кладовку, в коробку с мягким дном (полотенце), не закрывая коробку. Весной проснется — выпустите», — отметила в комментариях участница сообщества Эрика С.

Летучие мыши являются нередкими гостями городских квартир. Так, в Челябинске в районе «Академ-Риверсайд» в ночь на 22 июля летучая мышь залетела в одну из квартир.

Летучая мышь зацепилась за москитную сетку Сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте»