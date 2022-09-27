Свердловчанин на машине без документов врезался в дерево и сломал ногу в двух местах. Фото

В Ивделе водитель без прав врезался в дерево и сломал голень в двух местах

28 сентября 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

В результате аварии пострадал водитель и пассажир автомобиля Фото: сообщество «Отделение ГИБДД МО МВД России Ивдельский» в соцсети «ВКонтакте» В Ивделе (Свердловская область) 27-летний водитель за рулем «ВАЗ» без документов на него врезался в дерево и сломал обе кости правой голени. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД по Ивделю. «27-летний уроженец Ивделя, управляя автомобилем „ВАЗ“, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения в виде множественных переломом обеих костей правой голени», — сообщают в пресс-службе ведомства. Полицейские установили, что у мужчины не было документов на автомобиль. Авария произошла 27 сентября примерно в 12 часов ночи на улице Рыночная. Также, в ДТП пострадала 20-летняя пассажирка, у нее вывих тазобедренного сустава и рваная рана подбородка. За этот год свердловчанин шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из них четырежды за тонировку. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге водитель «ВАЗ» устроил дрифт и врезался в дерево. От столкновения пассажира из салона машины «выбросило» на дорогу. ДТП произошло 27 сентября примерно в 12 часов ночи в Ивделе Фото: сообщество «Отделение ГИБДД МО МВД России Ивдельский» в соцсети «ВКонтакте»

В Ивделе (Свердловская область) 27-летний водитель за рулем «ВАЗ» без документов на него врезался в дерево и сломал обе кости правой голени. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД по Ивделю. «27-летний уроженец Ивделя, управляя автомобилем „ВАЗ“, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения в виде множественных переломом обеих костей правой голени», — сообщают в пресс-службе ведомства. Полицейские установили, что у мужчины не было документов на автомобиль. Авария произошла 27 сентября примерно в 12 часов ночи на улице Рыночная. Также, в ДТП пострадала 20-летняя пассажирка, у нее вывих тазобедренного сустава и рваная рана подбородка. За этот год свердловчанин шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из них четырежды за тонировку. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге водитель «ВАЗ» устроил дрифт и врезался в дерево. От столкновения пассажира из салона машины «выбросило» на дорогу.