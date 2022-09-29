Из мэрии Перми уходит чиновник, ответственный за ЖКХ

Глава департамента ЖКХ администрации Перми покидает пост

30 сентября 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Чиновник займет пост в краевом дорожном ведомстве Фото: Сергей Русанов © URA.RU Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Власов покидает должность. Чиновник переходит на работу в государственное краевое управление «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». «По информации собеседника „Ъ-Прикамье“, чиновник переходит на пост директора ГКУ „Центр безопасности дорожного движения Пермского края“. Исполнять обязанности начальника городского департамента ЖКХ будет первый заместитель руководителя ведомства Олег Белоусов. В администрации Перми эту информацию подтвердили», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, руководивший ГКУ Михаил Бобков, покинул должность. «Ъ» отмечает, что Власов может занять и другое вакантное место в краевой администрации, связанное с содержанием дорог.

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Власов покидает должность. Чиновник переходит на работу в государственное краевое управление «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». «По информации собеседника „Ъ-Прикамье“, чиновник переходит на пост директора ГКУ „Центр безопасности дорожного движения Пермского края“. Исполнять обязанности начальника городского департамента ЖКХ будет первый заместитель руководителя ведомства Олег Белоусов. В администрации Перми эту информацию подтвердили», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, руководивший ГКУ Михаил Бобков, покинул должность. «Ъ» отмечает, что Власов может занять и другое вакантное место в краевой администрации, связанное с содержанием дорог.