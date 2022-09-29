29 сентября 2022

Из мэрии Перми уходит чиновник, ответственный за ЖКХ

Глава департамента ЖКХ администрации Перми покидает пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник займет пост в краевом дорожном ведомстве Фото:

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Власов покидает должность. Чиновник переходит на работу в государственное краевое управление «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

«По информации собеседника „Ъ-Прикамье“, чиновник переходит на пост директора ГКУ „Центр безопасности дорожного движения Пермского края“. Исполнять обязанности начальника городского департамента ЖКХ будет первый заместитель руководителя ведомства Олег Белоусов. В администрации Перми эту информацию подтвердили», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, руководивший ГКУ Михаил Бобков, покинул должность. «Ъ» отмечает, что Власов может занять и другое вакантное место в краевой администрации, связанное с содержанием дорог.

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Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Власов покидает должность. Чиновник переходит на работу в государственное краевое управление «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». «По информации собеседника „Ъ-Прикамье“, чиновник переходит на пост директора ГКУ „Центр безопасности дорожного движения Пермского края“. Исполнять обязанности начальника городского департамента ЖКХ будет первый заместитель руководителя ведомства Олег Белоусов. В администрации Перми эту информацию подтвердили», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, руководивший ГКУ Михаил Бобков, покинул должность. «Ъ» отмечает, что Власов может занять и другое вакантное место в краевой администрации, связанное с содержанием дорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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