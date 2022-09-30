Два брата отказались от отсрочки по мобилизации в Челябинской области

Юноши решили служить вместе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Два брата в Сосновском районе Челябинской области, которым одновременно пришли повестки о мобилизации, отказались от отсрочки. Как сообщил URA.RU глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, мать юношей просила предоставить отсрочку хотя бы одному из сыновей.

«Женщина просила дать парням право выбора: кто из них отправится на службу, а кто останется поддерживать семью. По просьбе представителей президентского движения такую возможность мужчинам дали. Однако, в итоге, история получила неожиданную развязку: посовещавшись, молодые люди решили, что раз росли вместе, то и родину защищать будут, все-таки, вдвоем — плечом к плечу», — рассказал Рыжий URA.RU.

Ранее районный военком полковник запаса Александр Губин сообщал, что всего из Сосновского района будет отправлено порядка 150 человек. Некоторые идут служить добровольно во второй раз.

Мобилизацию в России объявили 21 сентября. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют задачам проводимой спецоперации на Украине.