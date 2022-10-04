Fox News: Зеленский — клиент администрации Байдена, которая управляет Украиной

Президента Украины Зеленского назвали «фикцией» в руках американского президента Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Независимость президента Украины Владимира Зеленского как «лидера демократического государства» является «фикцией»: на деле он — клиент администрации президента США Джо Байдена. Именно этот факт до сих пор не позволяет закончить конфликт на Украине. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

«Зеленский является клиентом администрации Байдена, которая управляет его страной, и идеологи внутри администрации Байдена не хотели мира путем переговоров в Украине. Они все время хотели, и сейчас это совершенно ясно, войны за смену режима против России», — заявил в эфире телеканала обозреватель Такер Карлсон.

Обозреватель отметил, что ранее Украина была готова взять на себя нейтралитет и не вступать в НАТО, что позволило бы не провоцировать Россию. Среди прочего Зеленский в начале конфликта на Украине был готов на мирные переговоры с Москвой, но Вашингтону это было не выгодно.

Карлсон добавляет, что сейчас Украина подает заявку на вступление в НАТО. Этот факт, по его мнению, может означать лишь одно — начало мировой войны. «Это не мнение. Это факт. Пятая статья устава НАТО, пункт о взаимной обороне, гарантирует, что это произойдет», — заключил Карлсон.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО 30 сентября, сразу после принятия освобожденных территорий в состав России. Позже президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы в совместном заявлении от 2 октября заявили, что поддерживают членство Украины в НАТО. Болгария отказалась поддержать вступление Украины в Альянс, передает «Царьград».