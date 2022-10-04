Юный фанат Путина и Кадырова из Перми обратился к уклонистам

05 октября 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Школьник сочинил и записал стихотворение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пермский школьник Илья Волегов написал стихотворение, посвященное землякам, уехавшим за границу после объявления частичной мобилизации. Видеообращение мальчика опубликовано на его своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Я обращаюсь к тебе, уклонист! Сколько не бегай ты, не петляй, зайцем косым за околицей родины останешься ты с душою уродливой. Тюрьма — твоя жизнь, или вечный вокзал!» — говорится в обращении школьника. URA.RU писало, что Илья Волегов называет себя патриотом России. Он также заявлял, что уважает президента страны Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Мальчик поддерживает солдат, участвующих в спецоперации на Украине, выкладывает видео со стихами. Из-за этого он неоднократно получал угрозы в свой адрес. С 5 лет пермский школьник занимается дзюдо и греко-римской борьбой. Ранее Илья Волегов установил абсолютный рекорд России среди детей по отжиманиям от пола на ладонях. Частичная мобилизация была объявлена Путиным 21 сентября. После этого россияне начали массово выезжать за пределы страны. В результате на границе ряда стран, в частности, Грузии и Казахстана, образовались многокилометровые пробки.

Пермский школьник Илья Волегов написал стихотворение, посвященное землякам, уехавшим за границу после объявления частичной мобилизации. Видеообращение мальчика опубликовано на его своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Я обращаюсь к тебе, уклонист! Сколько не бегай ты, не петляй, зайцем косым за околицей родины останешься ты с душою уродливой. Тюрьма — твоя жизнь, или вечный вокзал!» — говорится в обращении школьника. URA.RU писало, что Илья Волегов называет себя патриотом России. Он также заявлял, что уважает президента страны Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Мальчик поддерживает солдат, участвующих в спецоперации на Украине, выкладывает видео со стихами. Из-за этого он неоднократно получал угрозы в свой адрес. С 5 лет пермский школьник занимается дзюдо и греко-римской борьбой. Ранее Илья Волегов установил абсолютный рекорд России среди детей по отжиманиям от пола на ладонях. Частичная мобилизация была объявлена Путиным 21 сентября. После этого россияне начали массово выезжать за пределы страны. В результате на границе ряда стран, в частности, Грузии и Казахстана, образовались многокилометровые пробки.