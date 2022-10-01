Власти Казахстана намерены устранить большие очереди на границе с Россией

01 октября 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

На отдельных пунктах пропуска в Казахстане сохраняются большие очереди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Казахстан планирует усилить взаимодействие с пограничной службой РФ, чтобы решить проблему очередей на границе. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании по актуальным вопросам миграции. «Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону. Так как это вызывает негативную реакцию со стороны бизнеса и населения», — сказал Смаилов. Заявление опубликовано на сайте премьер-министра. Он отметил, что на отдельных пунктах пропуска на границе с РФ все еще есть очереди. По словам Смаилова, у граждан Казахстана при этом нет проблем с пересечением границы. Большое число россиян покинуло страну после объявления частичной мобилизации. В Минобороны РФ заявляли, что не планируют принудительно возвращать уехавших в Казахстан после объявления в стране частичной мобилизации, передает «Национальная служба новостей». В связи с мобилизацией на границе России и Казахстана открыли мобильный призывной пункт. На фоне въезда россиян в Казахстан президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении обсудить с Россией рост числа приезжающих. В Кремле говорили, что пока не планируется разговора президента России Владимира Путина с Токаевым на эту тему.

Казахстан планирует усилить взаимодействие с пограничной службой РФ, чтобы решить проблему очередей на границе. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании по актуальным вопросам миграции. «Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону. Так как это вызывает негативную реакцию со стороны бизнеса и населения», — сказал Смаилов. Заявление опубликовано на сайте премьер-министра. Он отметил, что на отдельных пунктах пропуска на границе с РФ все еще есть очереди. По словам Смаилова, у граждан Казахстана при этом нет проблем с пересечением границы. Большое число россиян покинуло страну после объявления частичной мобилизации. В Минобороны РФ заявляли, что не планируют принудительно возвращать уехавших в Казахстан после объявления в стране частичной мобилизации, передает «Национальная служба новостей». В связи с мобилизацией на границе России и Казахстана открыли мобильный призывной пункт. На фоне въезда россиян в Казахстан президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении обсудить с Россией рост числа приезжающих. В Кремле говорили, что пока не планируется разговора президента России Владимира Путина с Токаевым на эту тему.