Мобилизованные свердловчане устроили зажигательные танцы на плацу перед выступлением Самойлова

В 32-м военном городке Екатеринбурга мобилизованные мужчины устроили танцы и принялись петь перед концертом лидера группы «Агаты Кристи» Вадима Самойлова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Мужчины пустились в пляс, особенно активные танцы начались во время выступления ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Будущие участники спецоперации также громко подпевали артистам», — передает корреспондент.
URA.RU сообщало, что лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил с концертом в 32-м военном городке Екатеринбурга, где размещены мужчины, попавшие под частичную мобилизацию. Также музыкант ранее выступил в Елани и Тюмени.
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