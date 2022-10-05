Мобилизованные свердловчане устроили зажигательные танцы на плацу перед выступлением Самойлова

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург
Мужчины танцевали и пели как во время концерта, так и в промежутках между выступлениями Фото:

В 32-м военном городке Екатеринбурга мобилизованные мужчины устроили танцы и принялись петь перед концертом лидера группы «Агаты Кристи» Вадима Самойлова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мужчины пустились в пляс, особенно активные танцы начались во время выступления ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Будущие участники спецоперации также громко подпевали артистам», — передает корреспондент.

URA.RU сообщало, что лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил с концертом в 32-м военном городке Екатеринбурга, где размещены мужчины, попавшие под частичную мобилизацию. Также музыкант ранее выступил в Елани и Тюмени.

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В 32-м военном городке Екатеринбурга мобилизованные мужчины устроили танцы и принялись петь перед концертом лидера группы «Агаты Кристи» Вадима Самойлова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мужчины пустились в пляс, особенно активные танцы начались во время выступления ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Будущие участники спецоперации также громко подпевали артистам», — передает корреспондент. URA.RU сообщало, что лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил с концертом в 32-м военном городке Екатеринбурга, где размещены мужчины, попавшие под частичную мобилизацию. Также музыкант ранее выступил в Елани и Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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