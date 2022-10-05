Пермяки пожаловались на ход частичной мобилизации омбудсмену

Жаловались сами мобилизованные, а также их родные и работодатели Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Пермского края более 20 раз обратились к пермскому омбудсмену Павлу Микову с жалобами на ход частичной мобилизации в крае. Часть жалоб была от мобилизованных, другая — от их близких, а также работодателей.

«Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков получил 21 обращение по поводу проведения частичной мобилизации. По всем жалобам организовали проверки», — сообщило 59.RU.

Жалобы касались призыва на военную службу граждан, имеющих заболевания, а также, что призыв проходил без проведения медицинского обследования. Также были зафиксированы сообщения о призыве отцов, имеющих на иждивении малолетних детей. Работодатели были недовольны, что работники предприятий оборонного и высокотехнологичного комплекса были так же вызваны в военкомат. Сейчас Павел Миков по всем обращениям проводит проверку совместно с краевым военным комиссариатом и прокуратурой.

Издание сообщило, ссылаясь на слова Павла Микова, что в учебных центрах не погиб ни один мобилизованный из Пермского края. Ранее URA.RU сообщало, что в Еланском гарнизоне учебного центра погибли трое мобилизованных граждан. Один из них — житель Кургана.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что первый этап мобилизации окончен.