Власти свердловского города разрешат семьям мобилизованных не платить за ЖКХ 07 октября 2022 в 12:23 Размер текста - 17 + Депутатам Среднеуральска предложили согласовать компенсацию услуг ЖКУ семьям мобилизованных горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Среднеуральска Александр Ковальчик предложил депутатам гордумы разрешить семьям мобилизованных не платить за услуги ЖКХ. Оплачивать эти расходы предлагается за счет городского бюджета. К следующему заседанию думы будет сформирован проект положения о предоставлении субсидий. «Глава города предложил депутатам согласовать компенсацию услуг ЖКУ в целях поддержки семей мобилизованных за счет городского бюджета. К следующему заседанию Думы подготовят расчеты и сформируют проект положения о предоставлении субсидий. В случае, если депутаты вынесут положительное решение, компенсация на период мобилизации будет предоставлена семьям мобилизованных среднеуральцев», — сообщает издание «Среднеуральская Волна» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, при планировании городского бюджета депутаты позаботятся о поддержке семьям, чьи мужчины отправились в зону СВО. «Сейчас составляются списки семей и анализируются их потребности, затем будут определены конкретные действия, разработаны адресные меры поддержки», — сообщает городское издание. Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга открыли горячую линию по вопросам мобилизации. Звонки принимаются по номеру: 7 (343) 304-17-59, по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты готовы дать юридические консультации по вопросам, связанным с кредитными и ипотечными выплатами, социальными льготами. Также консультацию могут получить студенты Уральского федерального университета — для них открыли ситуационный центр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Глава Среднеуральска Александр Ковальчик предложил депутатам гордумы разрешить семьям мобилизованных не платить за услуги ЖКХ. Оплачивать эти расходы предлагается за счет городского бюджета. К следующему заседанию думы будет сформирован проект положения о предоставлении субсидий. «Глава города предложил депутатам согласовать компенсацию услуг ЖКУ в целях поддержки семей мобилизованных за счет городского бюджета. К следующему заседанию Думы подготовят расчеты и сформируют проект положения о предоставлении субсидий. В случае, если депутаты вынесут положительное решение, компенсация на период мобилизации будет предоставлена семьям мобилизованных среднеуральцев», — сообщает издание «Среднеуральская Волна» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, при планировании городского бюджета депутаты позаботятся о поддержке семьям, чьи мужчины отправились в зону СВО. «Сейчас составляются списки семей и анализируются их потребности, затем будут определены конкретные действия, разработаны адресные меры поддержки», — сообщает городское издание. Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга открыли горячую линию по вопросам мобилизации. Звонки принимаются по номеру: 7 (343) 304-17-59, по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты готовы дать юридические консультации по вопросам, связанным с кредитными и ипотечными выплатами, социальными льготами. Также консультацию могут получить студенты Уральского федерального университета — для них открыли ситуационный центр. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям