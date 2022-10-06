06 октября 2022

Власти свердловского города разрешат семьям мобилизованных не платить за ЖКХ

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Депутатам Среднеуральска предложили согласовать компенсацию услуг ЖКУ семьям мобилизованных горожан Фото:
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Глава Среднеуральска Александр Ковальчик предложил депутатам гордумы разрешить семьям мобилизованных не платить за услуги ЖКХ. Оплачивать эти расходы предлагается за счет городского бюджета. К следующему заседанию думы будет сформирован проект положения о предоставлении субсидий.

«Глава города предложил депутатам согласовать компенсацию услуг ЖКУ в целях поддержки семей мобилизованных за счет городского бюджета. К следующему заседанию Думы подготовят расчеты и сформируют проект положения о предоставлении субсидий. В случае, если депутаты вынесут положительное решение, компенсация на период мобилизации будет предоставлена семьям мобилизованных среднеуральцев», — сообщает издание «Среднеуральская Волна» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, при планировании городского бюджета депутаты позаботятся о поддержке семьям, чьи мужчины отправились в зону СВО. «Сейчас составляются списки семей и анализируются их потребности, затем будут определены конкретные действия, разработаны адресные меры поддержки», — сообщает городское издание.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга открыли горячую линию по вопросам мобилизации. Звонки принимаются по номеру: 7 (343) 304-17-59, по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты готовы дать юридические консультации по вопросам, связанным с кредитными и ипотечными выплатами, социальными льготами. Также консультацию могут получить студенты Уральского федерального университета — для них открыли ситуационный центр.

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Глава Среднеуральска Александр Ковальчик предложил депутатам гордумы разрешить семьям мобилизованных не платить за услуги ЖКХ. Оплачивать эти расходы предлагается за счет городского бюджета. К следующему заседанию думы будет сформирован проект положения о предоставлении субсидий. «Глава города предложил депутатам согласовать компенсацию услуг ЖКУ в целях поддержки семей мобилизованных за счет городского бюджета. К следующему заседанию Думы подготовят расчеты и сформируют проект положения о предоставлении субсидий. В случае, если депутаты вынесут положительное решение, компенсация на период мобилизации будет предоставлена семьям мобилизованных среднеуральцев», — сообщает издание «Среднеуральская Волна» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, при планировании городского бюджета депутаты позаботятся о поддержке семьям, чьи мужчины отправились в зону СВО. «Сейчас составляются списки семей и анализируются их потребности, затем будут определены конкретные действия, разработаны адресные меры поддержки», — сообщает городское издание. Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга открыли горячую линию по вопросам мобилизации. Звонки принимаются по номеру: 7 (343) 304-17-59, по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты готовы дать юридические консультации по вопросам, связанным с кредитными и ипотечными выплатами, социальными льготами. Также консультацию могут получить студенты Уральского федерального университета — для них открыли ситуационный центр.
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