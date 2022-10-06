Из-за аварии на газопроводе свердловский город остался без отопления и горячей воды

07 октября 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

В Ревде ночью 7 октября отключат отопление и горячую воду из-за аварии на газопроводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На подающем газопроводе высокого давления ГАЗЭКС в Ревде (Свердловская область) образовался большой расход газа. Об этом заявил первый замглавы города Александр Краев. Из-за этого ночью 7 октября в муниципалитете отключат отопление и горячую воду, а включат лишь к вечеру 8 числа. «Только что стало известно, что на подающем газопроводе высокого давления ГАЗЭКСа обнаружен свищ и большой расход газа. Эту ситуацию газовики на зиму оставлять не хотят, поэтому предлагают для проведения восстановительных работ с 4.00 до 20.00 8 октября ограничить поставки газа ЕТК», — передает «Ревдинский рабочий» слова Краева. Во время экстренного коммунального совещания, которое собрали местные власти, технический директор ЕТК Вадим Великоречин объяснил план действий в данной ситуации. «В худшем случае, запуск системы отопления по новой, а на это может уйти две недели. Но можно минимизировать последствия этого отключения. ГАЗЭКС будет отключать нас ночью, поэтому сегодня вечером мы начнем останавливать горячую воду и отопление. Отключение не затронет Кирзавод», — утонил он Таким образом, большая часть города будет подключена к теплу в ночь 8 октября. При этом отмечается, что жителям будут делать перерасчет из-за отключения отопления и горячего водоснабжения. «Там, где есть счетчики, будем смотреть на их показатели. Там, где нет — фиксировать по времени», — подытожил Великоречин. Ранее свердловчане жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. URA.RU писовало, что та вода, которую иногда включают, чаще всего грязная, непригодная для мытья. Очевидцы публикуют видео с последствиями коммунального коллапса. После этого прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На подающем газопроводе высокого давления ГАЗЭКС в Ревде (Свердловская область) образовался большой расход газа. Об этом заявил первый замглавы города Александр Краев. Из-за этого ночью 7 октября в муниципалитете отключат отопление и горячую воду, а включат лишь к вечеру 8 числа. «Только что стало известно, что на подающем газопроводе высокого давления ГАЗЭКСа обнаружен свищ и большой расход газа. Эту ситуацию газовики на зиму оставлять не хотят, поэтому предлагают для проведения восстановительных работ с 4.00 до 20.00 8 октября ограничить поставки газа ЕТК», — передает «Ревдинский рабочий» слова Краева. Во время экстренного коммунального совещания, которое собрали местные власти, технический директор ЕТК Вадим Великоречин объяснил план действий в данной ситуации. «В худшем случае, запуск системы отопления по новой, а на это может уйти две недели. Но можно минимизировать последствия этого отключения. ГАЗЭКС будет отключать нас ночью, поэтому сегодня вечером мы начнем останавливать горячую воду и отопление. Отключение не затронет Кирзавод», — утонил он Таким образом, большая часть города будет подключена к теплу в ночь 8 октября. При этом отмечается, что жителям будут делать перерасчет из-за отключения отопления и горячего водоснабжения. «Там, где есть счетчики, будем смотреть на их показатели. Там, где нет — фиксировать по времени», — подытожил Великоречин. Ранее свердловчане жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. URA.RU писовало, что та вода, которую иногда включают, чаще всего грязная, непригодная для мытья. Очевидцы публикуют видео с последствиями коммунального коллапса. После этого прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа.