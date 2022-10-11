В Пермском крае вынесли обвинение пятерым наркоторговцам

У наркоторговцев изъяли более 14 кг запрещенных веществ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пятерым наркоторговцам из Пермского края утвердили обвинение в продаже запрещенных веществ. Об этом рассказывают в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Четырех участников организованной группы обвиняют в продаже запрещенных веществ. Они продавали наркотики маленькими партиями через крупный интернет-магазин. При обыске их места жительства было изъято более 9 кг запрещенных веществ», — рассказывают в пресс-службе.

Второе обвинение было вынесено молодой девушке. Ее задержали на федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург» на подъезде к Перми. Будучи участницей группы наркоторговцев, она ехала из Москвы в Пермь, чтобы продать более 5 кг наркотиков. С девушкой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, благодаря которому удалось найти остальных участников группы. На данный момент уголовные дела переданы для рассмотрения в Верещагинский и Пермский районные суды.

Ранее URA.RU писало, что в Перми сотрудниками ФСБ была ликвидирована лаборатория по производству мефедрона. Организатора лаборатории посадили на 10 лет, а исполнителя — на 8.