Во Львове после взрывов пропало электричество

Удар был нанесен по объектам энергетики, сообщили местные власти (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Несколько взрывов прогремело во Львове. Об этом сообщил мэр города Алексей Садовой. Из-за взрывов в городе пропало электричество.
«Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией», — написал Садовой в своем telegram-канале. Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер