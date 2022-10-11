Во Львове после взрывов пропало электричество

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Рефтинская ГРЭС: адресники, место аварии, электростанция, изолятор, конденсатор связи
Удар был нанесен по объектам энергетики, сообщили местные власти (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несколько взрывов прогремело во Львове. Об этом сообщил мэр города Алексей Садовой. Из-за взрывов в городе пропало электричество.

«Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией», — написал Садовой в своем telegram-канале. Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры.

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Несколько взрывов прогремело во Львове. Об этом сообщил мэр города Алексей Садовой. Из-за взрывов в городе пропало электричество. «Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией», — написал Садовой в своем telegram-канале. Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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