10 октября 2022

Бывший силовик из Пермского края погиб во время спецоперации

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В ДК Александровска простятся с погибшим военнослужащим Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Александровского округа Пермского края Николай Ларионов. 48-летний военнослужащий проходил службу в должности рядового, более 20 лет он проработал в структурах МВД. Об этом сообщается на официальной странице администрации Александровска в соцсети «ВКонтакте».

«28 сентября в ходе проведения специальной военной операции погиб механик — водитель танка, рядовой Ларионов Николай Ильич. Николай Ильич более 20 лет проработал в структурах МВД, неоднократно являлся отличником службы. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — отмечает пресс-служба окружной администрации. Прощание с погибшим состоятся 12 октября в городском ДК.

Ранее сегодня стало известно о гибели военнослужащего Валентина Утробина из села Юксеево Коми-Пермяцкого округа. Похороны военнослужащего также состоятся 12 октября. Российские войска проводят специальную военную операцию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, защиту мирных жителей Донбасса от киевского режима.

Николай Ларионов участвовал в СВО в должности рядового
Фото:

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Александровского округа Пермского края Николай Ларионов. 48-летний военнослужащий проходил службу в должности рядового, более 20 лет он проработал в структурах МВД. Об этом сообщается на официальной странице администрации Александровска в соцсети «ВКонтакте». «28 сентября в ходе проведения специальной военной операции погиб механик — водитель танка, рядовой Ларионов Николай Ильич. Николай Ильич более 20 лет проработал в структурах МВД, неоднократно являлся отличником службы. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — отмечает пресс-служба окружной администрации. Прощание с погибшим состоятся 12 октября в городском ДК. Ранее сегодня стало известно о гибели военнослужащего Валентина Утробина из села Юксеево Коми-Пермяцкого округа. Похороны военнослужащего также состоятся 12 октября. Российские войска проводят специальную военную операцию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, защиту мирных жителей Донбасса от киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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