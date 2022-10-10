Бывший силовик из Пермского края погиб во время спецоперации

11 октября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

В ДК Александровска простятся с погибшим военнослужащим Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Александровского округа Пермского края Николай Ларионов. 48-летний военнослужащий проходил службу в должности рядового, более 20 лет он проработал в структурах МВД. Об этом сообщается на официальной странице администрации Александровска в соцсети «ВКонтакте». «28 сентября в ходе проведения специальной военной операции погиб механик — водитель танка, рядовой Ларионов Николай Ильич. Николай Ильич более 20 лет проработал в структурах МВД, неоднократно являлся отличником службы. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — отмечает пресс-служба окружной администрации. Прощание с погибшим состоятся 12 октября в городском ДК. Ранее сегодня стало известно о гибели военнослужащего Валентина Утробина из села Юксеево Коми-Пермяцкого округа. Похороны военнослужащего также состоятся 12 октября. Российские войска проводят специальную военную операцию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, защиту мирных жителей Донбасса от киевского режима. Николай Ларионов участвовал в СВО в должности рядового Фото: страница «Александровск официально», «ВКонтакте»

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Александровского округа Пермского края Николай Ларионов. 48-летний военнослужащий проходил службу в должности рядового, более 20 лет он проработал в структурах МВД. Об этом сообщается на официальной странице администрации Александровска в соцсети «ВКонтакте». «28 сентября в ходе проведения специальной военной операции погиб механик — водитель танка, рядовой Ларионов Николай Ильич. Николай Ильич более 20 лет проработал в структурах МВД, неоднократно являлся отличником службы. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего», — отмечает пресс-служба окружной администрации. Прощание с погибшим состоятся 12 октября в городском ДК. Ранее сегодня стало известно о гибели военнослужащего Валентина Утробина из села Юксеево Коми-Пермяцкого округа. Похороны военнослужащего также состоятся 12 октября. Российские войска проводят специальную военную операцию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, защиту мирных жителей Донбасса от киевского режима.