Свердловский мэр провел ревизию в лагере мобилизованных бойцов

12 октября 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

Бойцы, обучающиеся в Елани, обеспечены всем необходимым, сообщил Николай Черепанов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мэр Тугулыма (Свердловская область) Николай Черепанов приехал в военный городок в поселке Елань, куда привезли мобилизованных, и проверил условия содержания бойцов. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Лично повстречался с нашими земляками, которые проходят подготовку к участию в специальной военной операции. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — написал Черепанов. Он приехал в Елань 12 октября и проверил, как содержатся бойцы. Черепанов подчеркнул, что мобилизованные обеспечены всем необходимым и настроены на выполнение боевых задач в зоне СВО. Близкие и родственники передают им личные вещи, а также то, что может понадобиться непосредственно на фронте. Ранее проверить состояние палаточного лагеря в Елани приехал проверить свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Он сообщил, что бойцы спешат отправиться в зону СВО. Частичная мобилизация в России стартовала после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил о необходимости набрать 300 тысяч солдат, имеющих соответствующие опыт и знания. Спецоперация России, как подчеркивал Путин, призвана защитить обстреливаемых войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР, а также провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Мэр Тугулыма (Свердловская область) Николай Черепанов приехал в военный городок в поселке Елань, куда привезли мобилизованных, и проверил условия содержания бойцов. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Лично повстречался с нашими земляками, которые проходят подготовку к участию в специальной военной операции. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — написал Черепанов. Он приехал в Елань 12 октября и проверил, как содержатся бойцы. Черепанов подчеркнул, что мобилизованные обеспечены всем необходимым и настроены на выполнение боевых задач в зоне СВО. Близкие и родственники передают им личные вещи, а также то, что может понадобиться непосредственно на фронте. Ранее проверить состояние палаточного лагеря в Елани приехал проверить свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Он сообщил, что бойцы спешат отправиться в зону СВО. Частичная мобилизация в России стартовала после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил о необходимости набрать 300 тысяч солдат, имеющих соответствующие опыт и знания. Спецоперация России, как подчеркивал Путин, призвана защитить обстреливаемых войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР, а также провести денацификацию и демилитаризацию Украины.