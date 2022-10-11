Свердловский мэр провел ревизию в лагере мобилизованных бойцов

Мэр Тугулыма (Свердловская область) Николай Черепанов приехал в военный городок в поселке Елань, куда привезли мобилизованных, и проверил условия содержания бойцов. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Лично повстречался с нашими земляками, которые проходят подготовку к участию в специальной военной операции. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — написал Черепанов. Он приехал в Елань 12 октября и проверил, как содержатся бойцы.
Черепанов подчеркнул, что мобилизованные обеспечены всем необходимым и настроены на выполнение боевых задач в зоне СВО. Близкие и родственники передают им личные вещи, а также то, что может понадобиться непосредственно на фронте.
Ранее проверить состояние палаточного лагеря в Елани приехал проверить свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Он сообщил, что бойцы спешат отправиться в зону СВО.
Частичная мобилизация в России стартовала после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил о необходимости набрать 300 тысяч солдат, имеющих соответствующие опыт и знания. Спецоперация России, как подчеркивал Путин, призвана защитить обстреливаемых войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР, а также провести денацификацию и демилитаризацию Украины.
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