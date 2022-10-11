11 октября 2022

Свердловский мэр провел ревизию в лагере мобилизованных бойцов

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
Бойцы, обучающиеся в Елани, обеспечены всем необходимым, сообщил Николай Черепанов Фото:
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Мобилизация в России

Мэр Тугулыма (Свердловская область) Николай Черепанов приехал в военный городок в поселке Елань, куда привезли мобилизованных, и проверил условия содержания бойцов. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Лично повстречался с нашими земляками, которые проходят подготовку к участию в специальной военной операции. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — написал Черепанов. Он приехал в Елань 12 октября и проверил, как содержатся бойцы.

Черепанов подчеркнул, что мобилизованные обеспечены всем необходимым и настроены на выполнение боевых задач в зоне СВО. Близкие и родственники передают им личные вещи, а также то, что может понадобиться непосредственно на фронте.

Ранее проверить состояние палаточного лагеря в Елани приехал проверить свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Он сообщил, что бойцы спешат отправиться в зону СВО.

Частичная мобилизация в России стартовала после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил о необходимости набрать 300 тысяч солдат, имеющих соответствующие опыт и знания. Спецоперация России, как подчеркивал Путин, призвана защитить обстреливаемых войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР, а также провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Мэр Тугулыма (Свердловская область) Николай Черепанов приехал в военный городок в поселке Елань, куда привезли мобилизованных, и проверил условия содержания бойцов. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Лично повстречался с нашими земляками, которые проходят подготовку к участию в специальной военной операции. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — написал Черепанов. Он приехал в Елань 12 октября и проверил, как содержатся бойцы. Черепанов подчеркнул, что мобилизованные обеспечены всем необходимым и настроены на выполнение боевых задач в зоне СВО. Близкие и родственники передают им личные вещи, а также то, что может понадобиться непосредственно на фронте. Ранее проверить состояние палаточного лагеря в Елани приехал проверить свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Он сообщил, что бойцы спешат отправиться в зону СВО. Частичная мобилизация в России стартовала после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил о необходимости набрать 300 тысяч солдат, имеющих соответствующие опыт и знания. Спецоперация России, как подчеркивал Путин, призвана защитить обстреливаемых войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР, а также провести денацификацию и демилитаризацию Украины.
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