Мэр ответил на обидную претензию от прокурора Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга пообещал рекорд в строительстве школ

12 октября 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Сам Алексей Орлов, впрочем, заявил, что не стоит связывать его визит на объекты с претензиями от прокуратуры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отреагировал на представление от прокурора города Светланы Кузнецовой, упрекнувшей администрацию в проблемах с местами в школах. Орлов пообещал, что проблемную гимназию сдадут на полтора года раньше, а гимназию №120 возведут и вовсе в рекордные сроки — за 11 месяцев, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня оба объекта в работе. У меня нет никаких сомнений, что мы 40-ю школу — очень надеюсь, что нас поддержит Минпросвещения РФ с опережающим финансированием — сдадим. Пока даю осторожный прогноз — на год раньше срока. А что касается 120-й гимназии, не побоюсь сказать, что это рекорд. Потому что мы новый корпус школы планируем сдать в декабре этого года (на площадку строители вышли в январе — прим. URA.RU)», — анонсировал Орлов. Статья по теме Генпрокурор РФ отправил в Екатеринбург десятки ревизоров «Интересно, что теперь скажет Кузнецова. Глава ведь не просто так сегодня приехал», — поделился с корреспондентом один из участников делегации. О прокурорском представлении на имя мэра стало известно в августе. Чиновников оно застало врасплох: за последние полтора года они ввели в эксплуатацию шесть новых школ (еще три в работе) и капитально отремонтировали пять (две в работе). И в частных разговорах ответственные руководители выражали негодование. Орлов, впрочем, в разговоре с URA.RU сказал, что отнесся к замечанию от Кузнецовой спокойно: прокуратура не может не реагировать на жалобы обеспокоенных горожан. «Понятно, что для Екатеринбурга это очень серьезная проблема — обеспечение местами в школах и детсадах», — признал градоначальник, подчеркнув, что администрация прилагает максимум усилий для выхода из кризиса. Новый корпус гимназии №120 начали строить в январе 2022-го, в декабре — сдадут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отреагировал на представление от прокурора города Светланы Кузнецовой, упрекнувшей администрацию в проблемах с местами в школах. Орлов пообещал, что проблемную гимназию сдадут на полтора года раньше, а гимназию №120 возведут и вовсе в рекордные сроки — за 11 месяцев, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня оба объекта в работе. У меня нет никаких сомнений, что мы 40-ю школу — очень надеюсь, что нас поддержит Минпросвещения РФ с опережающим финансированием — сдадим. Пока даю осторожный прогноз — на год раньше срока. А что касается 120-й гимназии, не побоюсь сказать, что это рекорд. Потому что мы новый корпус школы планируем сдать в декабре этого года (на площадку строители вышли в январе — прим. URA.RU)», — анонсировал Орлов. «Интересно, что теперь скажет Кузнецова. Глава ведь не просто так сегодня приехал», — поделился с корреспондентом один из участников делегации. О прокурорском представлении на имя мэра стало известно в августе. Чиновников оно застало врасплох: за последние полтора года они ввели в эксплуатацию шесть новых школ (еще три в работе) и капитально отремонтировали пять (две в работе). И в частных разговорах ответственные руководители выражали негодование. Орлов, впрочем, в разговоре с URA.RU сказал, что отнесся к замечанию от Кузнецовой спокойно: прокуратура не может не реагировать на жалобы обеспокоенных горожан. «Понятно, что для Екатеринбурга это очень серьезная проблема — обеспечение местами в школах и детсадах», — признал градоначальник, подчеркнув, что администрация прилагает максимум усилий для выхода из кризиса.