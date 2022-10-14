Житель Полевского смог вместе с группой выйти из засады и помог вынести раненых с поля боя на спецоперации (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ефрейтора Дмитрия Захарова из Полевского (Свердловская область) наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Полевчанин попал в засаду, участвуя в специальной военной операции РФ, но выбрался сам, помог выбраться своей группе и вынести раненных с поля боя. Информация об этом появилась на сайте администрации Полевского городского округа.

«Ефрейтор Дмитрий Захаров — второй человек в нашем городе, кому вручена медаль „За заслуги перед Отечеством“ второй степени. С 5 мая 2022 года выполнял боевые задачи в составе добровольческого батальона БАРС-14 в районе населенного пункта Изюм (Украина) в должности стрелка. Дмитрий Сергеевич один из первых убыл на Украину добровольцем», — рассказали чиновники.

В середине июня Захарову в составе группы дали задание обнаружить и уничтожить минометную батарею противника, которая вела огонь в сторону населенного пункта, где были солдаты. Группа попала в засаду, но ефрейтор Захаров действовал умело и обеспечил в составе подразделения отход группы и эвакуацию раненых.

«Для молодого поколения это пример того, как надо жить и работать, как совершать важные поступки. А для всех нас это мотивация для создания условий помощи нашим ребятам, которые сейчас отстаивают мирное небо уже на территории российского государства», — отметил глава Полевского округа Константин Поспелов на награждении Дмитрия Захарова. Военнослужащий сейчас находится в увольнении, приехал навестить семью. Через три дня он должен уехать обратно на спецоперацию.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля для спасения мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Регионы подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет.

Дмитрию Захарову вручили медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото: администрация Полевского ГО, vk.com