В Перми нужна помощь семье мобилизованного, у которого сгорел дом

Пострадавшей на пожаре семье мобилизованного пермяка необходима одежда и обувь

15 октября 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

При пожаре у семьи сгорели все вещи и документы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Бикбарда Куединского муниципального округа сгорел дом, в котором жила семья мобилизованного — бабушка, мать, младшие брат и сестра. Сейчас всем им нужны вещи первой необходимости: одежда и обувь, сообщили в администрации округа. «Они будут рады принять любую помощь: девочка, 5 класс, рост 143 см, размер обуви 36, мальчик, 1 класс, рост 126 см, размер обуви — 33. Женская одежда 48/50 (мама) и 50/52 (бабушка). Обувь — 36 и 37. Кроме этого можно принести: продукты длительного хранения, канцтовары, обувь, постельные принадлежности, посуду. Оставить их можно в Бикбардинском территориальном отделе, либо в соцзащите по адресу: поселок Куеда, улица Гагарина, д. 19, каб.№30. Также по всем вопросам обращаться по тел.: 8 902 797 16 53, 8 (34262) 2 85 67, Бикбардинский территориальный отдел», — сообщили в администрации. Когда случился пожар, женщина работала на местной ферме, дома была ее 75-летняя мать, в момент возгорания она вышла на улицу, где гуляли дети гуляли на улице. Никто не пострадал, но сгорело все имущество. В понедельник семья начнет восстанавливать документы, на данный момент нет даже банковской карты, куда можно перевести деньги. Пока погорельцы находятся у соседей, в дальнейшем вопрос с жильем пообещали решить в администрации.

В селе Бикбарда Куединского муниципального округа сгорел дом, в котором жила семья мобилизованного — бабушка, мать, младшие брат и сестра. Сейчас всем им нужны вещи первой необходимости: одежда и обувь, сообщили в администрации округа. «Они будут рады принять любую помощь: девочка, 5 класс, рост 143 см, размер обуви 36, мальчик, 1 класс, рост 126 см, размер обуви — 33. Женская одежда 48/50 (мама) и 50/52 (бабушка). Обувь — 36 и 37. Кроме этого можно принести: продукты длительного хранения, канцтовары, обувь, постельные принадлежности, посуду. Оставить их можно в Бикбардинском территориальном отделе, либо в соцзащите по адресу: поселок Куеда, улица Гагарина, д. 19, каб.№30. Также по всем вопросам обращаться по тел.: 8 902 797 16 53, 8 (34262) 2 85 67, Бикбардинский территориальный отдел», — сообщили в администрации. Когда случился пожар, женщина работала на местной ферме, дома была ее 75-летняя мать, в момент возгорания она вышла на улицу, где гуляли дети гуляли на улице. Никто не пострадал, но сгорело все имущество. В понедельник семья начнет восстанавливать документы, на данный момент нет даже банковской карты, куда можно перевести деньги. Пока погорельцы находятся у соседей, в дальнейшем вопрос с жильем пообещали решить в администрации.