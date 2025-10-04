Володин: Россия никогда не инициировала войны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия никогда не была инициатором военного противостояния. При этом ответные меры на любые угрозы будут решительными и убедительными.
«Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответ на угрозы, мягко говоря, будет очень убедительным. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов. <...> Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы, в конечном счёте, это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь: их не будет», — написал парламентарий в Max.
Он также добавил, что если у кого-то из стран возникнет желание «потягаться с Россией», то пусть действуют. Однако, предупредил Володин, для агрессора этот шаг плохо закончится. «Исключений тут не нужно ждать и их не будет и впредь», — добавил он.
Володин также отметил, что европейский народ, в отличие от своих властей, хочет мира и спокойной жизни. Председатель Госдумы до этого подчеркивал, что большинство европейских политиков, в отличие от остального мира, чаще говорят о войне, чем о мире.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.