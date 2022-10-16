В Екатеринбурге перехватили предпринимателя с незаконной поставкой из Литвы

Всего было обнаружено 15 тысяч единиц свежих незадекларированных цветов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге таможенники пресекли попытку ввоза незадекларированной партии цветов из Голландии и Эквадора. 15 тысяч цветов попытались провести в Россию на машине из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Уральского транспортного управления.

«Екатеринбургской таможней пресечена попытка ввоза незадекларированной партии цветов, родом из Голландии и Эквадора. Индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга привез автомобильным транспортом из Литвы почти 6 тонн свежесрезанных цветов», — сообщили таможенники. Однако мужчина указал в электронной декларации лишь часть товара.

Инспекторы Октябрьского таможенного поста при проверке обнаружили 15 тысяч единиц свежих незадекларированных цветов. В настоящий момент по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России, проводится расследование и товароведческая экспертиза, необходимая для определения размера штрафа.

«Нарушения при ввозе свежесрезанных бутонов случаются редко. Законопослушные импортеры цветочной продукции очень внимательно относятся к заявляемым в ходе декларирования сведениям», — заявил начальник Октябрьского таможенного поста Владимир Фельдшаров. По его словам, это связано в тем, что любая задержка при ввозе тянет за собой потерю товарного вида продукции и убытки.

Ранее таможенники в Екатеринбурге изъяли три тысячи единиц нелегально завезенных товаров. Среди них была продукция американской компании Apple и электронные сигареты.

Фото: отдел по связям с общественностью УТУ

Фото: отдел по связям с общественностью УТУ