16 октября 2022

В Екатеринбурге перехватили предпринимателя с незаконной поставкой из Литвы

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Передача контрафактных товаров детским домам города и области. Екатеринбург, досмотр, таможня, контрафакт, таможенный контроль, таможенная служба, таможенник
Всего было обнаружено 15 тысяч единиц свежих незадекларированных цветов Фото:

В Екатеринбурге таможенники пресекли попытку ввоза незадекларированной партии цветов из Голландии и Эквадора. 15 тысяч цветов попытались провести в Россию на машине из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Уральского транспортного управления.

«Екатеринбургской таможней пресечена попытка ввоза незадекларированной партии цветов, родом из Голландии и Эквадора. Индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга привез автомобильным транспортом из Литвы почти 6 тонн свежесрезанных цветов», — сообщили таможенники. Однако мужчина указал в электронной декларации лишь часть товара.

Инспекторы Октябрьского таможенного поста при проверке обнаружили 15 тысяч единиц свежих незадекларированных цветов. В настоящий момент по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России, проводится расследование и товароведческая экспертиза, необходимая для определения размера штрафа.

«Нарушения при ввозе свежесрезанных бутонов случаются редко. Законопослушные импортеры цветочной продукции очень внимательно относятся к заявляемым в ходе декларирования сведениям», — заявил начальник Октябрьского таможенного поста Владимир Фельдшаров. По его словам, это связано в тем, что любая задержка при ввозе тянет за собой потерю товарного вида продукции и убытки.

Ранее таможенники в Екатеринбурге изъяли три тысячи единиц нелегально завезенных товаров. Среди них была продукция американской компании Apple и электронные сигареты.

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В Екатеринбурге таможенники пресекли попытку ввоза незадекларированной партии цветов из Голландии и Эквадора. 15 тысяч цветов попытались провести в Россию на машине из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Уральского транспортного управления. «Екатеринбургской таможней пресечена попытка ввоза незадекларированной партии цветов, родом из Голландии и Эквадора. Индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга привез автомобильным транспортом из Литвы почти 6 тонн свежесрезанных цветов», — сообщили таможенники. Однако мужчина указал в электронной декларации лишь часть товара. Инспекторы Октябрьского таможенного поста при проверке обнаружили 15 тысяч единиц свежих незадекларированных цветов. В настоящий момент по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России, проводится расследование и товароведческая экспертиза, необходимая для определения размера штрафа. «Нарушения при ввозе свежесрезанных бутонов случаются редко. Законопослушные импортеры цветочной продукции очень внимательно относятся к заявляемым в ходе декларирования сведениям», — заявил начальник Октябрьского таможенного поста Владимир Фельдшаров. По его словам, это связано в тем, что любая задержка при ввозе тянет за собой потерю товарного вида продукции и убытки. Ранее таможенники в Екатеринбурге изъяли три тысячи единиц нелегально завезенных товаров. Среди них была продукция американской компании Apple и электронные сигареты.
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