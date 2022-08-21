В Екатеринбурге перехватили партию американской электроники

В Екатеринбурге изъяли три тысячи единиц нелегально завезенных товаров, среди которых продукция американской компании Apple и электронные сигареты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили 2300 одноразовых и многоразовых электронных сигарет и испарителей и 630 аксессуаров для мобильных устройств», — говорится в сообщении ведомства. По информации силовиков, часть продукции принадлежит Apple.
Они связываются с представителями компании, чтобы выяснить, действительно ли товар произведен на официальных предприятиях. Силовики также проверяют предпринимателя, который завозил товар.
URA.RU направило запрос в Apple. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее свердловские таможенники задерживали спортсмена из Объединенных Арабских Эмиратов с партией таблеток и ампул с лекарствами. Его подозревали в контрабанде сильнодействующих средств.
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