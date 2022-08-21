21 августа 2022

В Екатеринбурге перехватили партию американской электроники

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики забрали около трех тысяч единиц товара Фото:

В Екатеринбурге изъяли три тысячи единиц нелегально завезенных товаров, среди которых продукция американской компании Apple и электронные сигареты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили 2300 одноразовых и многоразовых электронных сигарет и испарителей и 630 аксессуаров для мобильных устройств», — говорится в сообщении ведомства. По информации силовиков, часть продукции принадлежит Apple.

Они связываются с представителями компании, чтобы выяснить, действительно ли товар произведен на официальных предприятиях. Силовики также проверяют предпринимателя, который завозил товар.

URA.RU направило запрос в Apple. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее свердловские таможенники задерживали спортсмена из Объединенных Арабских Эмиратов с партией таблеток и ампул с лекарствами. Его подозревали в контрабанде сильнодействующих средств.

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В Екатеринбурге изъяли три тысячи единиц нелегально завезенных товаров, среди которых продукция американской компании Apple и электронные сигареты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили 2300 одноразовых и многоразовых электронных сигарет и испарителей и 630 аксессуаров для мобильных устройств», — говорится в сообщении ведомства. По информации силовиков, часть продукции принадлежит Apple. Они связываются с представителями компании, чтобы выяснить, действительно ли товар произведен на официальных предприятиях. Силовики также проверяют предпринимателя, который завозил товар. URA.RU направило запрос в Apple. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее свердловские таможенники задерживали спортсмена из Объединенных Арабских Эмиратов с партией таблеток и ампул с лекарствами. Его подозревали в контрабанде сильнодействующих средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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