Путин подписал указ о жилье для переселенцев из закрытых военных городков

17 октября 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Согласно информации, содержащейся в указе, оплачивать площадь помещения, превышающую норму, военные будут за счет своих средств Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские военные, переселяющиеся из закрытых военных городков, смогут приобретать жилье большей площади, если сами доплатят за дополнительные метры. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «При предоставлении гражданину жилого помещения в собственность в соответствии с настоящим Указом такое жилое помещение может быть предоставлено общей площадью, превышающей норму предоставления площади жилого помещения, установленную пунктами 9, 10 и 12 настоящего Указа, с оплатой общей площади жилого помещения, превышающей норму предоставления площади жилого помещения, установленную пунктами 9, 10 и 12 настоящего Указа, за счет собственных средств гражданина», — говорится в указе Путина о внесении изменений в Указ «Об особенностях жилищного обеспечения граждан РФ, подлежащих переселению из закрытых военных городков». Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ. В указе также отмечается, что порядок оплаты дополнительных метров должно определить правительство РФ.

Российские военные, переселяющиеся из закрытых военных городков, смогут приобретать жилье большей площади, если сами доплатят за дополнительные метры. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «При предоставлении гражданину жилого помещения в собственность в соответствии с настоящим Указом такое жилое помещение может быть предоставлено общей площадью, превышающей норму предоставления площади жилого помещения, установленную пунктами 9, 10 и 12 настоящего Указа, с оплатой общей площади жилого помещения, превышающей норму предоставления площади жилого помещения, установленную пунктами 9, 10 и 12 настоящего Указа, за счет собственных средств гражданина», — говорится в указе Путина о внесении изменений в Указ «Об особенностях жилищного обеспечения граждан РФ, подлежащих переселению из закрытых военных городков». Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ. В указе также отмечается, что порядок оплаты дополнительных метров должно определить правительство РФ.