В ХМАО выделили 26 миллионов рублей на покупку коров

19 октября 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Фермерское хозяйство в ХМАО получит финансовую поддержку Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО фермерское хозяйство «Богдашка» получит льготный заем в размере 26 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе Фонда развития Югры. «Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку индивидуальному предпринимателю — главе крестьянского фермерского хозяйства Владимиру Башмакову (торговая марка „Богдашка“, Ханты-Мансийский район) в виде льготного займа в размере 26 млн рублей на пополнение оборотных средств. По словам главы КФХ, за счет этих средств планируется увеличение поголовья дойного скота, соответственно, рост производимой продукции», — говорится в сообщении. Заем предоставляется на год под 3% годовых. Глава фонда отметил, что КФХ «Богдашка» поставляет продукцию во все сетевые магазины Ханты-Мансийска. Помимо этого производитель осваивает рынок Сургута и Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО и Роскачество продвинут в регионе продукты без ГМО. Стороны договорились работе над увеличением спроса на органическую продукцию и продвижении идеологии ее потребления.

В ХМАО фермерское хозяйство «Богдашка» получит льготный заем в размере 26 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе Фонда развития Югры. «Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку индивидуальному предпринимателю — главе крестьянского фермерского хозяйства Владимиру Башмакову (торговая марка „Богдашка“, Ханты-Мансийский район) в виде льготного займа в размере 26 млн рублей на пополнение оборотных средств. По словам главы КФХ, за счет этих средств планируется увеличение поголовья дойного скота, соответственно, рост производимой продукции», — говорится в сообщении. Заем предоставляется на год под 3% годовых. Глава фонда отметил, что КФХ «Богдашка» поставляет продукцию во все сетевые магазины Ханты-Мансийска. Помимо этого производитель осваивает рынок Сургута и Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО и Роскачество продвинут в регионе продукты без ГМО. Стороны договорились работе над увеличением спроса на органическую продукцию и продвижении идеологии ее потребления.