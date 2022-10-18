18 октября 2022
17 октября 2022

В ХМАО выделили 26 миллионов рублей на покупку коров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин во время посещения выставки
Фермерское хозяйство в ХМАО получит финансовую поддержку Фото:

В ХМАО фермерское хозяйство «Богдашка» получит льготный заем в размере 26 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе Фонда развития Югры.

«Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку индивидуальному предпринимателю — главе крестьянского фермерского хозяйства Владимиру Башмакову (торговая марка „Богдашка“, Ханты-Мансийский район) в виде льготного займа в размере 26 млн рублей на пополнение оборотных средств. По словам главы КФХ, за счет этих средств планируется увеличение поголовья дойного скота, соответственно, рост производимой продукции», — говорится в сообщении.

Заем предоставляется на год под 3% годовых. Глава фонда отметил, что КФХ «Богдашка» поставляет продукцию во все сетевые магазины Ханты-Мансийска. Помимо этого производитель осваивает рынок Сургута и Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО и Роскачество продвинут в регионе продукты без ГМО. Стороны договорились работе над увеличением спроса на органическую продукцию и продвижении идеологии ее потребления.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В ХМАО фермерское хозяйство «Богдашка» получит льготный заем в размере 26 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе Фонда развития Югры. «Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку индивидуальному предпринимателю — главе крестьянского фермерского хозяйства Владимиру Башмакову (торговая марка „Богдашка“, Ханты-Мансийский район) в виде льготного займа в размере 26 млн рублей на пополнение оборотных средств. По словам главы КФХ, за счет этих средств планируется увеличение поголовья дойного скота, соответственно, рост производимой продукции», — говорится в сообщении. Заем предоставляется на год под 3% годовых. Глава фонда отметил, что КФХ «Богдашка» поставляет продукцию во все сетевые магазины Ханты-Мансийска. Помимо этого производитель осваивает рынок Сургута и Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО и Роскачество продвинут в регионе продукты без ГМО. Стороны договорились работе над увеличением спроса на органическую продукцию и продвижении идеологии ее потребления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...