Свердловскому подростку, который заживо сжег пенсионерку, избрали меру пресечения

19 октября 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Молодого человека отправили под домашний арест сроком на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) одному из подростков, который участвовал в поджоге пенсионерки, избрали меру пресечения. Молодого человека отправили под домашний арест сроком на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда Алапаевска. «В Алапаевском городском суде несовершеннолетнему, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. п. „д“, „ж“ ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 17.12.2022 года», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что двое подростков в возрасте 16 и 12 лет подожгли на улице города Алапаевска 69-летнюю женщину. Подростки облили женщину горючей жидкостью. Пенсионерка от полученных травм скончалась. Инцидент произошел вечером 16 октября. Позже стало известно, что двенадцатилетний подросток, который участвовал в поджоге пенсионерки, избежит наказания.

В Алапаевске (Свердловская область) одному из подростков, который участвовал в поджоге пенсионерки, избрали меру пресечения. Молодого человека отправили под домашний арест сроком на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда Алапаевска. «В Алапаевском городском суде несовершеннолетнему, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. п. „д“, „ж“ ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 17.12.2022 года», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что двое подростков в возрасте 16 и 12 лет подожгли на улице города Алапаевска 69-летнюю женщину. Подростки облили женщину горючей жидкостью. Пенсионерка от полученных травм скончалась. Инцидент произошел вечером 16 октября. Позже стало известно, что двенадцатилетний подросток, который участвовал в поджоге пенсионерки, избежит наказания.