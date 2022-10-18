18 октября 2022

Свердловскому подростку, который заживо сжег пенсионерку, избрали меру пресечения

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление домашнего ареста Домосканову Сергею. Курган, оглашение приговора, зал суда, судебное заседание, приговор суда, судья, суд
Молодого человека отправили под домашний арест сроком на два месяца Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) одному из подростков, который участвовал в поджоге пенсионерки, избрали меру пресечения. Молодого человека отправили под домашний арест сроком на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда Алапаевска.

«В Алапаевском городском суде несовершеннолетнему, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. п. „д“, „ж“ ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 17.12.2022 года», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что двое подростков в возрасте 16 и 12 лет подожгли на улице города Алапаевска 69-летнюю женщину. Подростки облили женщину горючей жидкостью. Пенсионерка от полученных травм скончалась. Инцидент произошел вечером 16 октября. Позже стало известно, что двенадцатилетний подросток, который участвовал в поджоге пенсионерки, избежит наказания.

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В Алапаевске (Свердловская область) одному из подростков, который участвовал в поджоге пенсионерки, избрали меру пресечения. Молодого человека отправили под домашний арест сроком на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда Алапаевска. «В Алапаевском городском суде несовершеннолетнему, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. п. „д“, „ж“ ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 17.12.2022 года», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что двое подростков в возрасте 16 и 12 лет подожгли на улице города Алапаевска 69-летнюю женщину. Подростки облили женщину горючей жидкостью. Пенсионерка от полученных травм скончалась. Инцидент произошел вечером 16 октября. Позже стало известно, что двенадцатилетний подросток, который участвовал в поджоге пенсионерки, избежит наказания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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