Жители ХМАО на фоне мобилизации перестают покупать годовые фитнес-абонементы

20 октября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

О критическом снижении трафика посетителей в спортивных клубах региона сейчас речи не идет Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Югры начали переходить на краткосрочные абонементы в фитнес-клубах после начала мобилизации. Клиенты делают это из-за экономии и настроения неопределенности. Тенденции спортивного рынка URA.RU обсудило с главой Ассоциации операторов фитнес-индустрии ХМАО Ильей Звонаревым. «Безусловно, падение чувствуется — меньше клиентов, меньше посетителей. Меняется потребительское поведение, например, с долгосрочных абонементов переходят на краткосрочные. Если раньше человек брал годовой абонемент, то сейчас он говорит: я на три месяца возьму, потому что пока не понимаю, что будет дальше», — заявил корреспонденту агентства Звонарев. По словам предпринимателя, предварительные итоги по изменениям в сфере фитнес-индустрии подводить пока рано. Насколько именно снизилось количество посетителей и как это повлияло на бизнес, будет понятно в конце октября. При этом пока что о критическом снижении трафика в спортклубах ХМАО речи не идет. «Нужно стараться работать с клиентом, стараться адаптироваться к ситуации, адаптировать спортивные программы. Потому что фитнес — это инструмент борьбы со стрессом, точка опоры. И здесь мы надеемся на нашу постоянную аудиторию», — добавляет Звонарев. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО предприниматели просят отсрочку от мобилизации. Инициативу, которая должна помочь бизнесу, готовила торгово-промышленная палата Нижневартовска. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Жители Югры начали переходить на краткосрочные абонементы в фитнес-клубах после начала мобилизации. Клиенты делают это из-за экономии и настроения неопределенности. Тенденции спортивного рынка URA.RU обсудило с главой Ассоциации операторов фитнес-индустрии ХМАО Ильей Звонаревым. «Безусловно, падение чувствуется — меньше клиентов, меньше посетителей. Меняется потребительское поведение, например, с долгосрочных абонементов переходят на краткосрочные. Если раньше человек брал годовой абонемент, то сейчас он говорит: я на три месяца возьму, потому что пока не понимаю, что будет дальше», — заявил корреспонденту агентства Звонарев. По словам предпринимателя, предварительные итоги по изменениям в сфере фитнес-индустрии подводить пока рано. Насколько именно снизилось количество посетителей и как это повлияло на бизнес, будет понятно в конце октября. При этом пока что о критическом снижении трафика в спортклубах ХМАО речи не идет. «Нужно стараться работать с клиентом, стараться адаптироваться к ситуации, адаптировать спортивные программы. Потому что фитнес — это инструмент борьбы со стрессом, точка опоры. И здесь мы надеемся на нашу постоянную аудиторию», — добавляет Звонарев. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО предприниматели просят отсрочку от мобилизации. Инициативу, которая должна помочь бизнесу, готовила торгово-промышленная палата Нижневартовска. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.