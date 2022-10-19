19 октября 2022

Свердловскому экс-депутату грозит 20 лет колонии за убийства и создание ОПГ

Прокуратура запросила 20 лет для бывшего депутата Геннадия Виноградова
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по ОПГ Виноградовых. Екатеринбург, виноградов геннадий
Прокуратура запросила для Геннадия Виноградова 20 лет колонии Фото:

Прокуратура запросила 20 лет колонии строгого режима для бывшего депутата Артемовского (Свердловская область) Геннадию Виноградову, которого вместе с сыном Романом обвиняют в создании ОПГ в середине 1990-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«В ходе прошедших вторых прений прокурор по делу просила назначить Геннадию Виноградову наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сыну Роману — 15 лет также в колонии строгого режима. Оглашение приговора назначено на 27 октября», — рассказали в суде.

Виноградов-старший вместе с сыном предстал перед судом 15 сентября. Экс-депутат обвиняется в создании ОПГ убийц, поджигателей и мошенников. В деле Виноградовых значатся эпизоды преступлений, совершенных с 1994 по 2021 год. Специально выбранная для суда коллегия присяжных вынесла вердикт, что старший Виноградов не заслуживает снисхождения.

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Прокуратура запросила 20 лет колонии строгого режима для бывшего депутата Артемовского (Свердловская область) Геннадию Виноградову, которого вместе с сыном Романом обвиняют в создании ОПГ в середине 1990-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «В ходе прошедших вторых прений прокурор по делу просила назначить Геннадию Виноградову наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сыну Роману — 15 лет также в колонии строгого режима. Оглашение приговора назначено на 27 октября», — рассказали в суде. Виноградов-старший вместе с сыном предстал перед судом 15 сентября. Экс-депутат обвиняется в создании ОПГ убийц, поджигателей и мошенников. В деле Виноградовых значатся эпизоды преступлений, совершенных с 1994 по 2021 год. Специально выбранная для суда коллегия присяжных вынесла вердикт, что старший Виноградов не заслуживает снисхождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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