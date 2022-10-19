Свердловскому экс-депутату грозит 20 лет колонии за убийства и создание ОПГ

Прокуратура запросила 20 лет для бывшего депутата Геннадия Виноградова

Прокуратура запросила для Геннадия Виноградова 20 лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура запросила 20 лет колонии строгого режима для бывшего депутата Артемовского (Свердловская область) Геннадию Виноградову, которого вместе с сыном Романом обвиняют в создании ОПГ в середине 1990-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«В ходе прошедших вторых прений прокурор по делу просила назначить Геннадию Виноградову наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сыну Роману — 15 лет также в колонии строгого режима. Оглашение приговора назначено на 27 октября», — рассказали в суде.

Виноградов-старший вместе с сыном предстал перед судом 15 сентября. Экс-депутат обвиняется в создании ОПГ убийц, поджигателей и мошенников. В деле Виноградовых значатся эпизоды преступлений, совершенных с 1994 по 2021 год. Специально выбранная для суда коллегия присяжных вынесла вердикт, что старший Виноградов не заслуживает снисхождения.