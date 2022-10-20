Алексей Текслер посетил колледж, университет и военкомат Магнитогорска Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 октября посетил с рабочим визитом Магнитогорск, второй по величине город области. Глава региона познакомился с работой образовательных учреждений города, а также провел рабочую встречу с военкомом города, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Сначала Текслер посетил многопрофильный колледж МГТУ им. Г.И. Носова. Там главу региона познакомили с работой образовательно-производственного центра подготовки кадров для высокотехнологичных металлургических производств. Центр имеет в распоряжении современные лаборатории и оборудование, на котором студенты знакомятся с производственными процессами предприятий.

Вторая остановка была организована в МГТУ им. Г.И. Носова. Здесь глава региона тоже посетил лаборатории, пообщался с преподавателями и студентами. Научное пространство университета позволяет будущим абитуриентам определиться с работой. Такой комплексный подход позволяет воспитывать первоклассных специалистов.

«Я очень хорошо знаю университет, но непосредственно в вузе побывал впервые. Университет принимает участие в разработке концепции и наполняемости того кампуса, который будет строиться в Челябинске. Сегодня договорились с ректором, что вуз будет участвовать в проекте „Приоритет-2030“. Это на сегодня ключевой проект Министерства образования и науки РФ. Университет будет готовить заявку, и мы будем ему максимально помогать», — сказал Текслер журналистам.

Также Текслер побывал в военном комиссариате Ленинского, Правобережного и Орджоникидзевского районов. Городской военком Григорий Косенок ответил на вопросы губернатора.

Текслер приезжал в Магнитогорск с инспекцией в середине июля. Тогда проверка города проводилась перед визитом председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Спикер Совфеда осталась довольно развитием города, его производственными мощностями.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU