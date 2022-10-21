Секретарь СНБО Украины потребовал заменить русский язык на английский

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Виды Екатеринбурга, литература, русский язык, бюст пушкина, школьные предметы
По словам Алексея Данилова, русский язык должен исчезнуть с территории Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины и вместо него стоит изучать английский. Об этом он сообщил в эфире украинского ТВ.

«Насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно. Нам от них ничего не надо, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке», — сказал в эфире одного из украинских телеканалов. Его слова приводит Pravda.ru. В свою очередь он отметил важность украинского языка.

Ранее Владимир Зеленский оскорбил россиян на русском языке, пишет «Утро.ру». Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал запрет русского языка и культуры на Украине. Он напомнил, что одна из задач спецоперации — восстановить права и свободы граждан, которые хотят говорить на родном языке, сообщают «Дни.ру».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. По словам президента РФ, основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины и вместо него стоит изучать английский. Об этом он сообщил в эфире украинского ТВ. «Насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно. Нам от них ничего не надо, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке», — сказал в эфире одного из украинских телеканалов. Его слова приводит Pravda.ru. В свою очередь он отметил важность украинского языка. Ранее Владимир Зеленский оскорбил россиян на русском языке, пишет «Утро.ру». Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал запрет русского языка и культуры на Украине. Он напомнил, что одна из задач спецоперации — восстановить права и свободы граждан, которые хотят говорить на родном языке, сообщают «Дни.ру». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. По словам президента РФ, основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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