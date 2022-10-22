Политолог Дугин: Запад попытается заставить Россию отдать не только Крым и Донбасс

Политолог Дугин: в ходе переговоров Запад настоит на сдаче Россией Сибири и Кавказа

22 октября 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

По словам Дугина, Запад будет настаивать на сдаче Россией своих территорий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе переговоров с Россией Запад предпримет попытку отнять у страны не только Крым и Донбасс, но и территории Сибири и Кавказа. Таким мнением поделился доктор политических и социологических наук, профессор Александр Дугин. «Линия врага в рамках диалога будет строиться только на одном: отдавайте Крым, отдавайте все четыре субъекта России, которые мы недавно приняли», — сказал Дугин в разговоре с «Царьградом». Политолог отметил, что интересы Запада могут не ограничиться одними территориями Крыма и Донбасса. «Дальше отдавайте Сибирь, отдавайте Кавказ, платите репарации…», — добавил Дугин. Ранее Кремль отверг переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, телефонный разговор российского и американского лидеров не планируется, передает RT.

В ходе переговоров с Россией Запад предпримет попытку отнять у страны не только Крым и Донбасс, но и территории Сибири и Кавказа. Таким мнением поделился доктор политических и социологических наук, профессор Александр Дугин. «Линия врага в рамках диалога будет строиться только на одном: отдавайте Крым, отдавайте все четыре субъекта России, которые мы недавно приняли», — сказал Дугин в разговоре с «Царьградом». Политолог отметил, что интересы Запада могут не ограничиться одними территориями Крыма и Донбасса. «Дальше отдавайте Сибирь, отдавайте Кавказ, платите репарации…», — добавил Дугин. Ранее Кремль отверг переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, телефонный разговор российского и американского лидеров не планируется, передает RT.