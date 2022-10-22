Политолог Дугин: Запад попытается заставить Россию отдать не только Крым и Донбасс

В ходе переговоров с Россией Запад предпримет попытку отнять у страны не только Крым и Донбасс, но и территории Сибири и Кавказа. Таким мнением поделился доктор политических и социологических наук, профессор Александр Дугин.
«Линия врага в рамках диалога будет строиться только на одном: отдавайте Крым, отдавайте все четыре субъекта России, которые мы недавно приняли», — сказал Дугин в разговоре с «Царьградом». Политолог отметил, что интересы Запада могут не ограничиться одними территориями Крыма и Донбасса. «Дальше отдавайте Сибирь, отдавайте Кавказ, платите репарации…», — добавил Дугин.
Ранее Кремль отверг переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, телефонный разговор российского и американского лидеров не планируется, передает RT.
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В ходе переговоров с Россией Запад предпримет попытку отнять у страны не только Крым и Донбасс, но и территории Сибири и Кавказа. Таким мнением поделился доктор политических и социологических наук, профессор Александр Дугин. «Линия врага в рамках диалога будет строиться только на одном: отдавайте Крым, отдавайте все четыре субъекта России, которые мы недавно приняли», — сказал Дугин в разговоре с «Царьградом». Политолог отметил, что интересы Запада могут не ограничиться одними территориями Крыма и Донбасса. «Дальше отдавайте Сибирь, отдавайте Кавказ, платите репарации…», — добавил Дугин. Ранее Кремль отверг переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, телефонный разговор российского и американского лидеров не планируется, передает RT.