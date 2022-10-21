Андрей служил в ВДВ в конце «нулевых» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Екатеринбуржец Андрей (32 года), служивший в Воздушно-десантных войсках и попавший под частичную мобилизацию, едет на фронт, чтобы защитить братьев. Одному из них 14 лет. О своей мотивации мужчина рассказал URA.RU, ожидая отправки из Верх-Исетского военкомата в 32-й военный городок.

Последнее время Андрей работал в Первоуральске — сверловщиком на металлобазе. Захотел поменять работу, вернуться в Екатеринбург. Чтобы устроиться на новое место, необходимы были гарантии, что не призовут. Придя в военкомат за уточнением, получил повестку. Отправки Андрей ждал с конца сентября.

«Конечно, переживал. Вот это ожидание больше всего гложет. Ты не знаешь, что произойдет. И все. Хотелось определенности — либо да, либо нет», — объяснил мужчина. «Сейчас такая ситуация… Не дай бог это все дойдет досюда. У меня еще два брата, младшему — 14. Нас в семье трое. Я старший», — добавил Андрей. Его среднему брату — 25 лет, служил в войсках связи. Пока находится дома, в Перми. Настрой у Андрея боевой: «Лучше с этим разобраться сразу там, чем сюда это все придет». «А чего бояться? Надо страну защищать. Стране нужна помощь, значит надо ехать», — говорит боец.

Утром 22 октября Андрея отправили в 32-й военный городок вместе с еще несколькими бойцами (всего около десяти человек) Фото: URA.RU

Служил он в конце 2000-х — в 106-й воздушно-десантной дивизии Нарофоминска. Командира вспоминает с благодарностью. Среди друзей есть те, кто уже уехал на фронт. Но удастся ли попасть в их бригады, пока неясно.

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.