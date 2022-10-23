Экс-президент Франции Саркози заявил, что ЕС «танцует на краю вулкана»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия 09.06.2015. Николя Саркози., саркози николя
Саркози предостерег ЕС от безмерных трат на оружие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз тратит миллиарды на закупку оружия, из-за чего Европа «танцует на краю вулкана». Такое мнение выразил бывший президент Франции Николя Саркози.

«Все новые миллиарды [идут] на закупки оружия. Все больше оружия — все больше смертей, все больше военных действий, Мы танцуем на краю вулкана», — цитирует Саркози французская газета Le Journal du Dimanche. Он также добавил, что не понимает на основе какой статьи из европейских соглашений председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики.

Ранее сообщалось, что рассчитанный на семь лет бюджет Евросоюза заканчивается уже сейчас из-за военной и финансовой помощи Украине. На Украине с 24 февраля проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее западные страны значительно увеличили поставки помощи для ВСУ, усиливая при этом санкционное давление на Россию.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз тратит миллиарды на закупку оружия, из-за чего Европа «танцует на краю вулкана». Такое мнение выразил бывший президент Франции Николя Саркози. «Все новые миллиарды [идут] на закупки оружия. Все больше оружия — все больше смертей, все больше военных действий, Мы танцуем на краю вулкана», — цитирует Саркози французская газета Le Journal du Dimanche. Он также добавил, что не понимает на основе какой статьи из европейских соглашений председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики. Ранее сообщалось, что рассчитанный на семь лет бюджет Евросоюза заканчивается уже сейчас из-за военной и финансовой помощи Украине. На Украине с 24 февраля проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее западные страны значительно увеличили поставки помощи для ВСУ, усиливая при этом санкционное давление на Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...