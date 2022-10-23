Экс-президент Франции Саркози заявил, что ЕС «танцует на краю вулкана»

Саркози предостерег ЕС от безмерных трат на оружие Фото: wikipedia.org/Richard Pichet

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз тратит миллиарды на закупку оружия, из-за чего Европа «танцует на краю вулкана». Такое мнение выразил бывший президент Франции Николя Саркози.

«Все новые миллиарды [идут] на закупки оружия. Все больше оружия — все больше смертей, все больше военных действий, Мы танцуем на краю вулкана», — цитирует Саркози французская газета Le Journal du Dimanche. Он также добавил, что не понимает на основе какой статьи из европейских соглашений председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики.

Ранее сообщалось, что рассчитанный на семь лет бюджет Евросоюза заканчивается уже сейчас из-за военной и финансовой помощи Украине. На Украине с 24 февраля проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее западные страны значительно увеличили поставки помощи для ВСУ, усиливая при этом санкционное давление на Россию.