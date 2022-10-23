В Пермском крае молодой человек прорвался в школу с ножом

Молодой человек проник в школу с ножом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В городе Чайковский Пермского края молодой человек с ножом проник в местную школу №4. Через центральный вход ему это сделать не удалось, тогда он взломал дверь запасного выхода, рассказали СМИ в мэрии города.

«Через центральный вход ему это сделать не удалось, так как дверь была закрыта. Молодой человек вел себя агрессивно, пинал дверь, а затем обошел здание, повредил дверь запасного выхода и проник в школу, где сразу же был задержан сотрудниками Росгвардии», — цитирует сообщение администрации Чайковского портал 59.ru.

Силовики задержали нарушителя. Правоохранительные органы начали проверку.