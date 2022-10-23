23 октября 2022

В Пермском крае молодой человек прорвался в школу с ножом

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Молодой человек проник в школу с ножом Фото:

В городе Чайковский Пермского края молодой человек с ножом проник в местную школу №4. Через центральный вход ему это сделать не удалось, тогда он взломал дверь запасного выхода, рассказали СМИ в мэрии города.

«Через центральный вход ему это сделать не удалось, так как дверь была закрыта. Молодой человек вел себя агрессивно, пинал дверь, а затем обошел здание, повредил дверь запасного выхода и проник в школу, где сразу же был задержан сотрудниками Росгвардии», — цитирует сообщение администрации Чайковского портал 59.ru.

Силовики задержали нарушителя. Правоохранительные органы начали проверку.

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В городе Чайковский Пермского края молодой человек с ножом проник в местную школу №4. Через центральный вход ему это сделать не удалось, тогда он взломал дверь запасного выхода, рассказали СМИ в мэрии города. «Через центральный вход ему это сделать не удалось, так как дверь была закрыта. Молодой человек вел себя агрессивно, пинал дверь, а затем обошел здание, повредил дверь запасного выхода и проник в школу, где сразу же был задержан сотрудниками Росгвардии», — цитирует сообщение администрации Чайковского портал 59.ru. Силовики задержали нарушителя. Правоохранительные органы начали проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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