Житель Екатеринбурга Раис 35 лет, отец троих детей, отправился на фронт добровольцем. Этому предшествовал тяжелый разговор с супругой, рассказал URA.RU мужчина, ожидая отправки из Верх-Исетского военкомата.
Раис проходил срочную службу в ракетных войсках на Северном Кавказе в начале 2000-х. После этого подписал контракт с Вооруженными силами. В 2006-м и 2009-м участвовал в контртеррористических операциях.
Желание участвовать в спецоперации РФ на Украине у него возникло сразу, но были нерешенные бытовые вопросы. В военкомат он пришел три дня назад. «Кто-то же должен вас защищать. Не отправлять же молодежь. У меня трое маленьких детей. Как жена отпустила? Поговорил. Со скандалом, но отпустила. [В обычной жизни] работаю в „Водоканале“. У меня была бронь», — поделился Раис.
Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи человек. 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября. 19 октября стало известно, что отцы, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, освобождаются от частичной мобилизации. Об этом, ссылаясь на распоряжение Минобороны, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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