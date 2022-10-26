Многодетный екатеринбуржец идет на фронт добровольцем, отказавшись от брони. Видео

27 октября 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

По словам Раиса, хоть и с трудом, он объяснил супруге свой поступок (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Екатеринбурга Раис 35 лет, отец троих детей, отправился на фронт добровольцем. Этому предшествовал тяжелый разговор с супругой, рассказал URA.RU мужчина, ожидая отправки из Верх-Исетского военкомата. Раис проходил срочную службу в ракетных войсках на Северном Кавказе в начале 2000-х. После этого подписал контракт с Вооруженными силами. В 2006-м и 2009-м участвовал в контртеррористических операциях. Желание участвовать в спецоперации РФ на Украине у него возникло сразу, но были нерешенные бытовые вопросы. В военкомат он пришел три дня назад. «Кто-то же должен вас защищать. Не отправлять же молодежь. У меня трое маленьких детей. Как жена отпустила? Поговорил. Со скандалом, но отпустила. [В обычной жизни] работаю в „Водоканале“. У меня была бронь», — поделился Раис. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи человек. 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября. 19 октября стало известно, что отцы, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, освобождаются от частичной мобилизации. Об этом, ссылаясь на распоряжение Минобороны, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Житель Екатеринбурга Раис 35 лет, отец троих детей, отправился на фронт добровольцем. Этому предшествовал тяжелый разговор с супругой, рассказал URA.RU мужчина, ожидая отправки из Верх-Исетского военкомата. Раис проходил срочную службу в ракетных войсках на Северном Кавказе в начале 2000-х. После этого подписал контракт с Вооруженными силами. В 2006-м и 2009-м участвовал в контртеррористических операциях. Желание участвовать в спецоперации РФ на Украине у него возникло сразу, но были нерешенные бытовые вопросы. В военкомат он пришел три дня назад. «Кто-то же должен вас защищать. Не отправлять же молодежь. У меня трое маленьких детей. Как жена отпустила? Поговорил. Со скандалом, но отпустила. [В обычной жизни] работаю в „Водоканале“. У меня была бронь», — поделился Раис. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи человек. 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября. 19 октября стало известно, что отцы, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, освобождаются от частичной мобилизации. Об этом, ссылаясь на распоряжение Минобороны, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.