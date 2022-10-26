Олимпийский чемпион по боксу проведет бой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдет масштабный вечер бокса, на котором встретятся олимпийский чемпион Евгений Тищенко и топовый кубинец Майк Перес. Об этом URA.RU сообщили в Академии единоборств РМК.
«19 ноября на арене Академии единоборств РМК пройдет масштабный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. В главном поединке вечера встретятся олимпийский чемпион Евгений Тищенко и кубинец Майк Перес. В рейтинге WBC Тищенко и Перес идут на 14-м и 15-м местах», — сказано в сообщении.
Ранее агентство писало, что девятого июля на арене КРК «Уралец» в рамках RCC Boxing Promotions прошел бой между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой. Их встреча должна была состояться еще 11 декабря 2021 года. Но тогда бой отложился на полгода. Чемпион Екатеринбурга Магомед Курбанов одержал победу над экс-чемпионом мира по версии всемирной боксерской организации Патриком Тейшейрой.
Фото: Академии единоборств РМК
Фото: Академии единоборств РМК
Фото: Академии единоборств РМК
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В Екатеринбурге пройдет масштабный вечер бокса, на котором встретятся олимпийский чемпион Евгений Тищенко и топовый кубинец Майк Перес. Об этом URA.RU сообщили в Академии единоборств РМК. «19 ноября на арене Академии единоборств РМК пройдет масштабный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. В главном поединке вечера встретятся олимпийский чемпион Евгений Тищенко и кубинец Майк Перес. В рейтинге WBC Тищенко и Перес идут на 14-м и 15-м местах», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что девятого июля на арене КРК «Уралец» в рамках RCC Boxing Promotions прошел бой между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой. Их встреча должна была состояться еще 11 декабря 2021 года. Но тогда бой отложился на полгода. Чемпион Екатеринбурга Магомед Курбанов одержал победу над экс-чемпионом мира по версии всемирной боксерской организации Патриком Тейшейрой.