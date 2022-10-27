27 октября 2022

Литва отказалась соблюдать санкции в отношении Свердловской области

Литва в обход санкций поставила в Свердловскую область десятки тысяч цветов
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, гвоздики, цветы
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На территорию Свердловской области поступили срезы цветов из Литвы. Об этом информирует Россельхознадзор по Свердловской области на своем официальном сайте.

«Из Литвы в Свердловскую область поступили срезы цветов в количестве 90 тысяч. Продукция поступила автомобильным транспортом», — сообщается на сайте.

Должностным лицом отдела карантинного фитосанитарного контроля совместно со специалистом ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» проведены мероприятия по контролю проверки груза. По результатам лабораторных исследовани, карантинных объектов не обнаружено.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перехватили незаконную поставку цветов из Литвы. Предприниматель привез автомобильным транспортом почти 6 тонн свежесрезанных растений.

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На территорию Свердловской области поступили срезы цветов из Литвы. Об этом информирует Россельхознадзор по Свердловской области на своем официальном сайте. «Из Литвы в Свердловскую область поступили срезы цветов в количестве 90 тысяч. Продукция поступила автомобильным транспортом», — сообщается на сайте. Должностным лицом отдела карантинного фитосанитарного контроля совместно со специалистом ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» проведены мероприятия по контролю проверки груза. По результатам лабораторных исследовани, карантинных объектов не обнаружено. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перехватили незаконную поставку цветов из Литвы. Предприниматель привез автомобильным транспортом почти 6 тонн свежесрезанных растений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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