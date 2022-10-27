Литва отказалась соблюдать санкции в отношении Свердловской области

Литва в обход санкций поставила в Свердловскую область десятки тысяч цветов

На Урал продолжаются поставки цветов из ЕС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На территорию Свердловской области поступили срезы цветов из Литвы. Об этом информирует Россельхознадзор по Свердловской области на своем официальном сайте.

«Из Литвы в Свердловскую область поступили срезы цветов в количестве 90 тысяч. Продукция поступила автомобильным транспортом», — сообщается на сайте.

Должностным лицом отдела карантинного фитосанитарного контроля совместно со специалистом ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» проведены мероприятия по контролю проверки груза. По результатам лабораторных исследовани, карантинных объектов не обнаружено.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перехватили незаконную поставку цветов из Литвы. Предприниматель привез автомобильным транспортом почти 6 тонн свежесрезанных растений.