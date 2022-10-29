В России предложили добавить в паспорте новый штамп о наличии внуков

30 октября 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

В ОП РФ предложили ввести выплаты для пенсионеров за воспитание внкуов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Члены Общественной палаты России предложили ввести специальный штамп в паспорте для бабушек и дедушек о наличии внуков. Общественники направили такое предложение в правительство РФ. Члены Общественной палаты предложили кабмину изменить законы так, чтобы бабушки и дедушки смогли принимать активное участие в воспитании внуков без нужды оформления временного опекунства и прочих разрешительных документов, передают «Известия». Общественники предлагают ввести специальный штамп в паспортах о наличии внуков, который будут ставить в органах внутренних дел по заявлению обоих родителей. «Наличие отметки в паспорте может быть достаточным основанием и для воспитания внуков в отсутствие родителей в течение продолжительного времени, например на летних каникулах», — говорится в письме ОП РФ. Сейчас по Семейному кодексу бабушки и дедушки обладают ограниченными правами в отношении внуков, как и остальные родственники, отмечает один из авторов инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. «По данным ВЦИОМа, в воспитании 74% детей в той или иной степени принимали участие родители родителей», — добавил он. Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович подчеркнула, что такую инициативу было необходимо продвигать уже давно. Кроме того, в Общественной палате предложили ввести специальную субсидию для бабушек и дедушек, чтобы компенсировать расходы за проживание внуков. «В рамках пилотного проекта она может появиться в летнее каникулярное время», — сказал Рыбальченко. Общественники предлагают начислять деньги на специальную карту, с которой будет можно оплачивать только детские товары.

Члены Общественной палаты России предложили ввести специальный штамп в паспорте для бабушек и дедушек о наличии внуков. Общественники направили такое предложение в правительство РФ. Члены Общественной палаты предложили кабмину изменить законы так, чтобы бабушки и дедушки смогли принимать активное участие в воспитании внуков без нужды оформления временного опекунства и прочих разрешительных документов, передают «Известия». Общественники предлагают ввести специальный штамп в паспортах о наличии внуков, который будут ставить в органах внутренних дел по заявлению обоих родителей. «Наличие отметки в паспорте может быть достаточным основанием и для воспитания внуков в отсутствие родителей в течение продолжительного времени, например на летних каникулах», — говорится в письме ОП РФ. Сейчас по Семейному кодексу бабушки и дедушки обладают ограниченными правами в отношении внуков, как и остальные родственники, отмечает один из авторов инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. «По данным ВЦИОМа, в воспитании 74% детей в той или иной степени принимали участие родители родителей», — добавил он. Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович подчеркнула, что такую инициативу было необходимо продвигать уже давно. Кроме того, в Общественной палате предложили ввести специальную субсидию для бабушек и дедушек, чтобы компенсировать расходы за проживание внуков. «В рамках пилотного проекта она может появиться в летнее каникулярное время», — сказал Рыбальченко. Общественники предлагают начислять деньги на специальную карту, с которой будет можно оплачивать только детские товары.