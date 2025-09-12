СК возбудил дело против экс-военпреда Минобороны за кражу денег на оборонзаказе

Военные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении экс-руководителя военного представительства Минобороны Андрея Тюрина. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа.
«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России Андрея Тюрина», — говорится в сообщении Следкома. Оно опубликовано в telegram-канале.
В ходе следствия установлено, что в 2020–2021 годах госзаказчик заключил с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» контракты на производство электромеханических устройств на многомиллионные суммы. Контроль за выполнением этих контрактов был возложен на Тюрина. В период с 2021 по 2023 годы он, используя служебное положение, обеспечил оформление фиктивных документов, отражающих недостоверные сведения о стоимости и технических характеристиках указанных изделий, которые не соответствовали условиям госконтрактов. В результате этого обязательства по контрактам выполнены не были, что причинило Минобороны ущерб, превышающий 40 миллионов рублей. По ходатайству военного следствия суд избрал в отношении Андрея Тюрина меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.
