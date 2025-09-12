Киев направил более 200 дронов на Россию: карта атак БПЛА на 12 сентября

В ночь на 12 сентября российские средства ПВО уничтожили 231 украинский беспилотник, атаковавший регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, крупнейшее количество аппаратов было зафиксировано над Брянской областью — 85 единиц, еще 42 — над Смоленской, 28 — над Ленинградской, 18 — над Калужской и 14 — над Новгородской областью. Также вводились ограничения в ряде аэропортов, сейчас все аэропорты уже работают в штатном режиме. Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.
Брянская область
Над регионом уничтожено 85 беспилотников ВСУ. По словам губернатора области Александра Богомаза, Украина нанесла несколько ударов по пассажирскому микроавтобусу, перевозившему сотрудников одного из предприятий по автодороге «Погар-Гремяч» в Погарском районе.
После первого удара водитель автобуса сумел отвести транспортное средство к блок-посту «БАРС-Брянск» для оказания пассажирам необходимой помощи и обеспечения их безопасности. В момент эвакуации людей из поврежденного транспортного средства украинские вооруженные формирования нанесли еще один прицельный удар.
В результате этих действий ранения получили водитель и четверо пассажиров автобуса, а также двое бойцов бригады «БАРС-Брянск», которые занимались эвакуацией и оказывали помощь пострадавшим. Все они были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.
Смоленская область
ВСУ также осуществили масштабную атаку беспилотников на территорию Смоленской области. По последним данным, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы успешно уничтожили и подавили 42 беспилотника. По предварительным сведениям, пострадавших среди населения нет, объекты инфраструктуры не повреждены. На местах падения обломков провели работу оперативные службы.
Ленинградская область
В ночь на 12 сентября российские средства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ. При этом, по информации губернатора Александра Дрозденко, общее количество сбитых в регионе аппаратов превышает 30 единиц.
В результате атаки обломки уничтоженных беспилотников упали в нескольких городах. В порту Приморска возгорание, возникшее на одном из судов из-за падения фрагментов дронов, оперативно ликвидировали. Кроме того, в международном аэропорту Пулково были задержаны и отменены десятки авиарейсов.
Также в городе Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение частей сбитых беспилотников. Зоны, где обнаружены обломки, находились под контролем соответствующих служб. По имеющимся данным, возгораний и пострадавших в результате происшествий нет.
Калужская область
Помимо этого, в Калужской области успешно ликвидировали 18 беспилотников над территориями Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского, Жуковского районов, а также города Обнинска. Согласно предварительным данным, пострадавших среди населения и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
В районе водоема на окраине Калуги в 00:12 сбитый беспилотник повредил три автомобиля, принадлежащих гражданам, находившимся там на отдыхе. Пострадавших нет. Администрация городского округа окажет необходимую помощь владельцам поврежденных транспортных средств.
Орловская область и Московский регион
В ночь на 12 сентября в небе над Орловской областью были уничтожены девять беспилотников. Как сообщили региональные власти, в результате происшествий никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.
Кроме того, в 01:27 по местному времени мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО ликвидировали два беспилотника, направлявшихся в сторону российской столицы. Позднее было подтверждено уничтожение еще семи дронов. Общее количество сбитых воздушных целей в Московском регионе составило девять единиц.
Белгородская область
В небе над Белгородской областью было зафиксировано семь БПЛВ. В результате удара, нанесенного ВСУ по Белгороду, погибла местная жительница — от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Позже Минобороны сообщило об еще 10 сбитых дронах.
В селе Красный Октябрь Белгородского района в ходе взрыва беспилотника пострадал мирный гражданин. Мужчина с множественными осколочными ранениями конечностей был доставлен попутным транспортом в Октябрьскую районную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. В дальнейшем пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.
Другие регионы
В Новгородской области ликвидировано 14 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Также в Тверской области средствами ПВО были ликвидированы три дрона. Жертв среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Помимо этого, в Ростовской области успешно отразили воздушную атаку. Три БПЛА были уничтожены в районе Волгодонска, а также в Багаевском и Каменском районах. В результате падения обломков в Багаевском районе были зафиксированы повреждения частного жилого дома, ограждения, двух припаркованных автомобилей и уличного газопровода. Повреждение газовой трубы оперативно ликвидировали специалисты соответствующих служб. Пострадавших среди граждан нет.
Над Псковской и Тульской областями сбито по одному украинскому беспилотнику. Жертв и разрушений не зафиксировано. Кроме того, селе Большое Солдатское Курской области ликвидирован один дрон. В результате огонь охватил один многоквартирный и три частных жилых дома. Возгорания были оперативно ликвидированы пожарными службами. Пострадавших и погибших нет.
