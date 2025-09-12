Лавров заявил, что на «Интервидении» возможен диалог цивилизаций

Международный песенный конкурс «Интервидение» станет универсальной площадкой для диалога цивилизаций. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«„Интервидение“ — это своего рода музыкальное экспо, универсальная площадка для диалога цивилизаций с опорой на взаимообогащение национальных историй и традиций», — отметил Лавров в видеообращении, которое было показано во время жеребьевки участников конкурса. Его слова приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что одной из целей проекта является создание пространства для культурного обмена. По его словам, нынешний конкурс привлек внимание представителей медиасообщества из более чем 25 стран. Министр отметил, что «Интервидение» — это не только музыкальное соревнование, но и значимое международное событие, где творчество и искусство становятся инструментами дипломатии и укрепления взаимопонимания между народами. Он выразил надежду, что форум позволит участникам не только продемонстрировать свои таланты, но и объединит людей на основе уважения культурных особенностей.
Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве, в Национальном центре «Россия». Россию на конкурсе будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). По словам певицы Ларисы Долиной, именно он способен одержать победу в этом шоу.
Исторически конкурс проводился по аналогии с «Евровидением» и собирал участников не только из социалистических стран, но и из Австрии, Бельгии, Испании, Канады, Нидерландов, Португалии и Финляндии. В этом году на «Интервидении» выступят артисты из 23 стран.
