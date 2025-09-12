Застреленного друга Трампа выдвинули на премию Сахарова

Застреленного американского активиста Чарли Кирка выдвинули на премию Сахарова. Об этом сообщает Politico.
«Выдвинула Чарли Кирка на соискание премии имени Сахарова Европейского парламента», — пишет Politico. Выдвижение инициировала крайне правая партия «Европа суверенных наций». Это объединение европейских правых, которое возглавляет немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Партия считает вклад Кирка в защиту свободы выражения и норм демократического спора значимым для современной Европы.
Вечером 10 сентября на территории Университета Юты (США) Чарли Кирк был застрелен. Выстрел был произведен снайпером с крыши одного из зданий кампуса, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия. В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс охарактеризовал произошедшее как «политическое убийство». Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в знак памяти о погибшем, назвав Кирка «выдающимся американским патриотом».
Премия имени Андрея Сахарова за свободу мысли — одна из наиболее престижных наград, присуждаемых Европейским парламентом с 1988 года. Она вручается людям и организациям, внесшим значительный вклад в защиту прав человека и основных свобод. Среди лауреатов премии — Нельсон Мандела, Александр Дубчек, Ассоциация матерей Пласа-де-Майо и другие известные правозащитники.
