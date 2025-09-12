Застреленного друга Трампа выдвинули на премию Сахарова

Застреленный американский активист Кирк выдвинут на премию Сахарова
Партия считает вклад Кирка значимым для современной Европы
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Застреленного американского активиста Чарли Кирка выдвинули на премию Сахарова. Об этом сообщает Politico.

«Выдвинула Чарли Кирка на соискание премии имени Сахарова Европейского парламента», — пишет Politico. Выдвижение инициировала крайне правая партия «Европа суверенных наций». Это объединение европейских правых, которое возглавляет немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Партия считает вклад Кирка в защиту свободы выражения и норм демократического спора значимым для современной Европы.

Вечером 10 сентября на территории Университета Юты (США) Чарли Кирк был застрелен. Выстрел был произведен снайпером с крыши одного из зданий кампуса, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия. В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс охарактеризовал произошедшее как «политическое убийство». Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в знак памяти о погибшем, назвав Кирка «выдающимся американским патриотом».

Премия имени Андрея Сахарова за свободу мысли — одна из наиболее престижных наград, присуждаемых Европейским парламентом с 1988 года. Она вручается людям и организациям, внесшим значительный вклад в защиту прав человека и основных свобод. Среди лауреатов премии — Нельсон Мандела, Александр Дубчек, Ассоциация матерей Пласа-де-Майо и другие известные правозащитники.

