Власти Томской области объяснили закупку водки и коньяка деятельностью столовой

Власти Томской области прокомментировали приобретение водки, коньяка, икры и сыров на сумму 1,2 миллиона рублей тем, что закупка осуществлялась для нужд подведомственной столовой. При этом средства областного бюджета в данном процессе не использовались.
Информация о проведении тендера на поставку алкогольных напитков в 2025 году ранее появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступило областное государственное бюджетное учреждение «Столовая администрации Томской области». Согласно документации, на приобретение водки и коньяка планировалось направить 300 тысяч рублей. В частности, отмечалось, что коньяк должен иметь выдержку не менее трех лет, а водка быть произведена из этилового спирта категории «Альфа» с натуральным ароматизатором «Анис» и проходить угольно-серебряную фильтрацию. Кроме того, столовая приобрела сыры на сумму 750 тысяч рублей и морепродукты на 195 тысяч рублей.
«Администрация Томской области и ее структурные подразделения не могут закупать алкогольную и пищевую продукцию в связи с тем, что такие закупки не соответствуют обеспечению функций государственного органа власти», — заявили в ответ на запрос РИА Новости в областном департаменте финансово-ресурсного обеспечения.
Вместе с тем, подведомственная администрации столовая, созданная для обслуживания мероприятий администрации и губернатора региона и имеющая статус некоммерческой организации, вправе оказывать платные услуги по основным направлениям своей деятельности гражданам и юридическим лицам сверх установленного государственного задания. Как уточнили в департаменте, опубликованные закупки предназначены именно для оказания таких платных услуг.
Власти региона также подчеркнули, что в опубликованных на портале госзакупок контрактах указывается максимальная стоимость товаров, которая на практике может оказаться ниже заявленной суммы. Источником финансирования по данным контрактам являются средства, полученные ОГБУ «Столовая» от оказания платных услуг гражданам и организациям. Отвечая на вопрос о возможной проверке целесообразности закупок алкоголя, сыров и морепродуктов, представители региональных властей отметили, что процедуры осуществлялись в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ, а также федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». В рамках последнего бюджетное учреждение вправе выполнять работы и оказывать услуги сверх установленного задания для граждан и юридических лиц на возмездной основе при соблюдении принципа равенства условий предоставления одинаковых услуг.
