В торговом центре «Горбушкин двор» в Москве сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) изъяли 4,8 тысячи единиц электроники, ввезенной на территорию России с нарушением законодательства. В числе изъятых товаров оказались смартфоны, ноутбуки, планшеты и игровые консоли, сообщили в ведомстве.
«Среди основных нарушений можно отметить занижение таможенной стоимости товаров, заявление недостоверных либо ошибочных сведений о классификационном коде товаров в соответствии с товарной номенклатурой ЕАЭС, а также незаконный оборот товаров», — заявили ФТС. Информацию передает РБК.
Помимо этого, контрольные мероприятия были проведены на складах и в распределительных центрах ряда крупных маркетплейсов в российских регионах. В результате проверок выявлено свыше 7,5 тысячи единиц электроинструментов различных марок, ввезенных незаконно. Среди обнаруженной продукции — шуруповерты, лазерные уровни, электропилы, триммеры, перфораторы и иное оборудование, уточнили в ведомстве.
Дополнительно по итогам проверки деятельности двух логистических компаний были выявлены 230 тысяч экземпляров автозапчастей, бытовой техники, мобильных телефонов и планшетов, ввезенных в страну с нарушением правил. Совокупная стоимость данной продукции оценивается в 3,8 миллиарда рублей, сообщили в таможенной службе. Согласно статистике ФТС, за восемь месяцев текущего года таможенные органы совместно с правоохранительными структурами инициировали 210 уголовных дел, связанных с пресечением незаконного ввоза товаров.
Ранее у 14 российских производителей молочной продукции в РФ выявлен фальсификат. Масло и творог, содержащие растительные жиры, стерины, а также запрещенную трансглютаминазу, реализовывались под видом натуральных продуктов. По поручению Генпрокуратуры назначена проверка данной продукции. Кроме того, Общественный совет при Роспотребнадзоре обратился к Минпромторгу с просьбой изъять эти товары из обращения.
